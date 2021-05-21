Эдгар Каминский подтвердил, что сделал пластику груди беременной Мише Романовой

Ранее экс-участница группы "Виагра" Миша Романова заявила, что едва не потеряла ребенка из-за халатности врачей. Медики не заметили ее беременности и увеличили грудь. Певица намекнула, что оперировали ее в клинике Эдгара Каминского. Пластический хирург это подтвердил.

Сыну певицы Миши Романовой Мартину уже два года, однако скандал вокруг операции на 16 неделе беременности не утихает до сих пор. Ситуацию прокомментировал известный пластический хирург Эдгар Каминский, на которого посыпались обвинения из-за намеков экс-участницы "Виагры". Он признался, что прооперировал Романову во время беременности.

Важно Певица Миша Романова едва не потеряла ребенка из-за халатности врачей

Правда совсем другая, но я не могу раскрывать врачебную тайну. Человек не подписывал бумажку, что она дает мне разрешение говорить,

– высказался пластический хирург.

Раскрывать подробности операции по увеличению груди Эдгар Каминский не стал. Он заявил, что будет отстаивать свое честное имя лишь в том случае, когда Миша Романова юридически подтвердит, что делала маммопластику именно у него.

"Я не буду обсуждать случай с Мишей Романовой. Я буду высказываться лишь в юридическом поле. Если она говорит, что это я, и юридически это подтвердит, тогда мы пообщаемся", – пояснил Эдгар Каминский.

Он добавил, что раздувать скандал из-за операции и общего наркоза на 16 неделе беременности не стоит, ведь маммопластика – вполне безопасна для женщин, вынашивающих ребенка. Более того, пластический хирург отмечает, что хорошо выполнил свою работу, поскольку "на то нареканий нет",

"Беременных оперируют. Беременность – это не противопоказания для операции. Беременные такие же люди. Современный наркоз безопасен", – заверил Каминский.

Интервью Эдгара Каминского: смотрите видео онлайн

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Реакция сети

Интернет-аудитория встала на сторону Миши Романовой. Эдгара Каминского пользователи обвинили в непрофессионализме и погоне за деньгами: