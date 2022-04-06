Я всегда считал себя человеком мира, – Бадоев шокирован зверством россиян в Украине
Источник:инстаграмм Алана Бадоева
Украинский режиссер Алан Бадоев когда-то часто сотрудничал с россиянами и имел тесные связи с ними последние 8 лет. Однако сейчас мужчина признает, что глубоко ошибался в стране-соседу и ее людях. Он не может поверить в то, что сделали россияне в Киевской области.
Режиссер хоть и родился в самопровозглашенной российской Северной Осетии, но вырос в Украине – в городе Горловка Донецкой области. Мужчина создавал видеоклипы для многих звезд – как украинских, так и российских, и редко отличался проукраинской патриотической позицией. Но война все расставила на свои места.
Читайте также В трагедии в Буче виноват не только Путин
С момента полномасштабного вторжения Бадоев активно освещает в своем инстаграмме жестокие действия России и, как миллионы других украинцев, был шокирован зверствами россиян в деоккупированных городах и селах Киевской области. Фотографии и видео, опубликованные СМИ в сети в первые дни освобождения территорий, оплакивали миллионы людей в мире и стране. Бадоев и сам долго не мог найти слова и силы, чтобы описать увиденное.
Дожив до 41 года, я никогда не делил людей на чужих и своих, для меня был важен талант, без границ, без национальностей и считал себя человеком мира. Как сильно я ошибался, как много времени я потратил не туда… Пока я жив, я ежедневно буду исправлять эту ошибку, все мои силы будут направлены на то, чтобы никто в мире не забыл об этих днях войны…
– сказал Бадоев.
Алан Бадоев о последствиях войны России в Украине и преступлениях в Буче: смотреть онлайн
Реакций звезд
В сообщении Бадоева откликнулись многие украинские знаменитости, которые поддержали мнения Алана и сказали подобное – что не могут собраться, чтобы выразить свое сожаление в сети. Они до сих пор плачут за всеми украинцами и не могут поверить, что россияне так могли издеваться над нашим народом:
- Ведущий Слава Демин: "Алан, если человек это понимает, да еще и признает, значит этот человек мудр и силен. И он в дальнейшем сделает даже больше, чем раньше";
- Модель Анна Богдан: "Ежедневно все болезненнее и болезненнее… Но вера спасет нас. Мы сильны, мы справимся, я верю в это. Мы украинцы – самый сильный народ, мы победим и отстроим и подарим новую жизнь. Они заплатят большую цену! Им нет места! в современном обществе, они не знают, как нужно строить будущее, они тонут уже давно в своей зависти и злобе".
- Певица Оля Полякова: "Алан... Все так же... Я рыдаю 2 дня, не могу собраться, чтобы записать текст, начинаю плакать, не могу подобрать слова в ужасе от того, что этим людям пришлось пережить до своей смерти. Сжимаюсь, не хочу, чтобы так было. Что же делать… О Боже".
- Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко: "Совет от психологов: чтобы победить депрессию, нужно найти себе причину, цель, ради которой Вам хочется жить дальше. Для всех читателей Алана: найдите себе цель и идите к ней! Держимся!".