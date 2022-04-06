Режиссер хоть и родился в самопровозглашенной российской Северной Осетии, но вырос в Украине – в городе Горловка Донецкой области. Мужчина создавал видеоклипы для многих звезд – как украинских, так и российских, и редко отличался проукраинской патриотической позицией. Но война все расставила на свои места.

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С момента полномасштабного вторжения Бадоев активно освещает в своем инстаграмме жестокие действия России и, как миллионы других украинцев, был шокирован зверствами россиян в деоккупированных городах и селах Киевской области. Фотографии и видео, опубликованные СМИ в сети в первые дни освобождения территорий, оплакивали миллионы людей в мире и стране. Бадоев и сам долго не мог найти слова и силы, чтобы описать увиденное.

Дожив до 41 года, я никогда не делил людей на чужих и своих, для меня был важен талант, без границ, без национальностей и считал себя человеком мира. Как сильно я ошибался, как много времени я потратил не туда… Пока я жив, я ежедневно буду исправлять эту ошибку, все мои силы будут направлены на то, чтобы никто в мире не забыл об этих днях войны…

– сказал Бадоев.

Алан Бадоев о последствиях войны России в Украине и преступлениях в Буче: смотреть онлайн

Реакций звезд

В сообщении Бадоева откликнулись многие украинские знаменитости, которые поддержали мнения Алана и сказали подобное – что не могут собраться, чтобы выразить свое сожаление в сети. Они до сих пор плачут за всеми украинцами и не могут поверить, что россияне так могли издеваться над нашим народом: