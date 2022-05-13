"Я хочу додому": Слава Каминская выпустила свой первый трек на украинском языке
Источник:ютуб-канал Славы Каминской
В марте Слава Каминская уехала в Нидерланды. Почти два месяца она обустраивала свою жизнь там, а 13 мая представила первый за время войны трек – "Додому". Написала она его на украинском языке.
Через год после распада группы "НеАнгелы" Слава Каминская выпустила первый сольный альбом, в котором был только один украиноязычный сингл – "Подзвони". Вторая песня появилась во время войны с Россией – "Додому". Это первая авторская работа певицы на родном языке.
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Слава Каминская о песне "Додому"
Это не только моя боль. Это боль моей страны. Для меня это первая работа на украинском как автора. Хотя нет, это не работа – это крик души. Очень многие женщины с детьми уехали в другие страны, чтобы быть в безопасности. Но душой мы остались дома,
– подчеркнула Слава Каминская.
Через два месяца в Нидерландах певица убедилась, что нет лучшей страны, чем Украина, ведь чужое государство никогда не станет домом. Она бы давно вернулась в Киев, но не может, потому что на первом месте для Каминской безопасность детей – 7-летнего Леона и 6-летней Лауры.
"Вся моя жизнь осталась дома – в Одессе, в Киеве, в Харькове. Я переживаю за своих детей, поэтому до сих пор не там, где хотелось бы мне и моей семье. Только сейчас я вполне осознала, насколько я люблю свою страну! Я хочу домой", – эмоционально призналась певица.
Слава Каминская – Домой: слушайте песню онлайнНапомним, Слава Каминская родилась в Одессе и всю жизнь разговаривала на русском. Даже несмотря на войну, она не изменила своего отношения к языку, потому что не хочет выходить из зоны комфорта. Певица говорит: "У меня есть встречное предложение к ребятам, которые воюют: пусть перестанут разговаривать на языке, на котором я говорю с детства".
Текст песни Славы Каминской "Додому"
Як опинилась я сама,
В чужій країні, де завжди похмуро.
Немає сьогодні, мене немає завтра,
Війна дура.
Чому залишилися самотніми,
Наші діти цієї весни.
Зазирни йому в вічі, с*ка,
Йому в самотні вічі зазирни.
Я хочу додому,
Ми інші на чужих просторах.
Не буде ніде так затишно, як вдома,
Як у нас вдома.
Хочу додому, навіщо мені ці холодні райони.
Єдина мрія прокинутись вранці,
Почути слова: повертайся додому.
Чому тепер я у кайданах,
В країні, де була завжди вільна.
Мені не потрібна така допомога,
Не допоможе дуло у спину, віриш?
Я хочу додому,
Ми інші на чужих просторах.
Не буде ніде так затишно, як вдома,
Як у нас вдома.
Хочу додому, навіщо мені ці холодні райони.
Єдина мрія прокинутись вранці
Почути слова: повертайся додому.
Сидіти у підвалах, хіба ви такого хотіли своїм дітям?
Навіщо прийшли на нашу землю з лихом?
Що немає відповіді?
Я бережу життя доньки і сина.
А ти, навіщо вбивати, а потім вмерти свого відпустила?
Я хочу додому
Ми інші на чужих просторах
Не буде ніде так затишно, як вдома,
Як у нас вдома.
Хочу додому, навіщо мені ці холодні райони.
Єдина мрія прокинутись вранці
Почути слова: повертайся додому.
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