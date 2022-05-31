"Я была бессильна": как Анна Тринчер уговаривала дедушку и бабушку переехать на запад Украины

Анна Тринчер рассказала, как просила, чтобы ее бабушка и дедушка вместе с семьей уехали на запад Украины. Они не согласились, но покинули столицу и перебрались в дом за городом.

Украинская актриса и певица Анна Тринчер вспомнила первые дни войны. Тогда она уехала из Киева на запад Украины, о чем рассказала журналистам 24 канала.

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Как Тринчер уговаривала родных уехать на мероприятие

Исполнительница вспомнила, что уговаривала бабушку и дедушку уехать с ними на запад Украины. Но они не соглашались.

"По моим родственникам, бабушку с дедушкой я не смогла вывезти, потому что они ни в коем случае не соглашались. Я была бессильна, – я кричала, я заставляла их, даже угрожала. Но, к сожалению, бабушка и дедушка в таком возрасте, что им уже очень тяжело передвигаться в любые другие города. Плюс две кошки, одна из которых больна, слепа. Она, наверное, не выдержала бы этой дороги", – призналась Анна Тринчер.

Звезда призналась, что звонила по телефону родным еще тогда, когда сама уезжала из Киева: "Я плакала, даже мой муж плакал, потому что он тоже пытался доказать своей маме, что сейчас нужно собрать чемоданы и поехать на запад Украины. У него это получилось, у меня – нет, но состояние было одинаковое. Все мы очень тревожились, паниковали, плакали".

Интервью с Анной Тринчер: смотрите видео

Почему Анна Тринчер с семьей уехала в Бережаны

Блогерша с любимым Александром Волошином и родными еще 24 февраля выехала на запад Украины, в Бережаны. Они поселились в большом доме товарища Саши, потому что других вариантов у них не было.

Думали, на день-два останемся, а потом будем снимать дом или остановимся в отеле. Приехали, прошла первая неделя, вторая. Мы не хотели садиться на голову, но они очень хорошо приняли, за что им очень спасибо. Они сами просили: "Пожалуйста, не езжайте никуда, сейчас это опасно. Оставайтесь нам с вами хорошо. Мы сделаем весь комфорт для вас". И так действительно было,

– поделилась Анна.

"Кстати, в первые две недели максимальное количество людей в этом доме было 32 человека! Это очень много. Были пробки на кухне, каждое утро становиться в очередь в туалет - это мое любимое. Я не привыкла делить с кем-то свое пространство, учитывать чьи-то капризы, ритм жизни. Поэтому первое время я была немного напугана, растеряна", – добавила она.

Анна Тринчер призналась, что после нескольких месяцев они научились договариваться и употребляться в одном доме. Они играли в игры и стали жить как большая семья.