Известный актер Роберт Де Ниро выступил в поддержку Украины

Известный американский актер Роберт Де Ниро поддержал Украину и призвал противостоять российской агрессии. Свою позицию он озвучил перед студентами Кембриджского университета.

Де Ниро начал свое выступление с актерской карьеры и работы в кино. Однако позже кто-то из студентов спросил, что он думает о войне России с Украиной.

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Он ответил, что это недопустимо. "В мире творятся определенные вещи, и если у вас есть голос, и вы видите, что происходит, вы имеете право что-то сказать об этом. Вы должны", – подчеркнул актер.

Де Ниро отметил, что здесь говорится не только о демократии, но и о том, чтобы говорить правду.

Вы видите, что сейчас происходит в Украине, вы должны встать и сказать: "Да нельзя, так неправильно",

– сказал он.

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