10 талантливых людей Львова, которыми гордится город

День города Львова в 2023 году отмечают сегодня, 6 мая. Из-за военного положения в городе не будут проводить никаких массовых мероприятий, но львовяне и гости города уже поздравляют друг друга с праздником.

В 767-ю годовщину со дня основания города Львова предлагаем узнать, какие творцы родом из Львова и о них знают не только в Украине, но и в мире.

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Святослав Вакарчук

Наверное, вполне логично и очевидно начать список знаменитых львовян с выдающегося украинского певца Святослава Вакарчука. Лидер рок-группы "Океан Эльзы" хоть и родился в Мукачево на Закарпатье и провел там первые 2 месяца своей жизни, родным городом он все же считает Львов. Именно сюда он возвращается на праздники к матери и родным, а также отдыхает в периодах между гастролями и съемками.



Святослав Вакарчук во Львове / Фото из инстаграма Святослава Вакарчука

Мужчина родился в семье ученого Ивана Вакарчука, который умер год назад, и педагога Светланы Вакарчук. Именно там познакомились родители Святослава и через 2 месяца после его рождения переехали во Львов.

Вакарчук учился во Львовской школе №4 с углубленным изучением английского языка (ныне Львовская лингвистическая гимназия);

Параллельно 2 года посещал музыкальную школу, где учился играть на скрипке и баяне.

Вакарчук также некоторое время учился по обмену в Канаде.

В 1991 – 1996 годах учился на физическом факультете Львовского университета имени Ивана Франко, затем продолжил обучение в аспирантуре.

В 1998 году Вакарчук и его коллектив "Океан Эльзы" переехал жить в Киев, где певец остался жить до сих пор. Там он нашел свою любовь – Лялю Фонареву, а также реализовал себя как одного из самых известных украинских артистов.

Святослав Вакарчук – проект Оранжерея: смотрите видео онлайн

Оксана Муха

Не менее известная и талантливая украинская певица Оксана Муха родилась во Львове и до сих пор здесь проживает, иногда уезжая по делам в Киев. Она родилась в семье, где отец был аккордеонистом, а мама – медиком.

Юная Оксана Муха в 1996 году окончила Львовскую среднюю специальную музыкальную школу-интернат имени Соломии Крушельницкой.

До 2000-го года училась во Львовском государственном музыкальном училище имени Станислава Людкевича.

А в 2005 году окончила Львовскую национальную музыкальную академию имени Николая Лысенко.



Оксана Муха во Львове / Фото из Инстаграма Оксаны Мухи

Весь ее путь с детства был пронизан музыкой. Сразу после обучения Оксана Муха устроилась артисткой оркестра оперной студии при Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко, а также сотрудничала с львовскими вокально-инструментальными коллективами. Впоследствии она стала артисткой оркестра Львовского муниципального камерно-симфонического оркестра "Леополис".

Если о таланте и невероятном украинском вокале долгое время знали в основном во Львове и за границей, то вся Украина о ней узнала после победы на вокальном шоу "Голос страны" 9 сезон. Тогда она находилась в составе команды Дана Балана, после чего с ним неоднократно выступала на концертах. Сейчас Львовская звезда является одной из самых желанных вокалисток на украинской сцене.

Оксана Муха в финале Голоса страны-9: смотрите видео онлайн

Руслан Багинский

Украинский дизайнер, о котором знают первые модницы Украины и мира, родился и вырос во Львове. Мало кто знает, что первое вдохновение для своих будущих коллекций шляпок он брал именно в своем родном городе, а не в Киеве, где имеет собственный шоурум и производство. Что интересно, его мать руководит производством бренда Ruslan Baginskiy.



Дизайнер Руслан Багинский / Фото из инстаграма Ruslan Baginskiy

Руслан Багинский с детства интересовался модой, но учился на специальности, которую еще ни дня не освоил. Он окончил географический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко по специальности эконом-географ. Он рассказывал, что однажды у него возникла идея создавать красивые головные уборы, поэтому нашел старое львовское ателье, где начал воплощать в жизнь свои идеи. Сейчас его покупателями по большей части являются женщины, хотя он создает коллекции и для мужчин.

Его первой клиенткой стала Катя Осадчая, следующую шляпку от Багинского примерила жена мэра Львова Екатерина Садовая. Впоследствии его звездными покупателями стали Тина Кароль, Оля Полякова, Джамала, Монатик, а через какое-то время шляпки и кепи начали появляться на головах таких звезд Европы и США, как Кончита Вурст, Белла и Джиджи Хадид, Майли Сайрус, Кайя Гербер, Мадонна и другие.

Елена Лавренюк

Украинская актриса театра и кино Елена Лавренюк хоть и живет в Киеве, но родилась и все детство провела во Львове. Будущая звезда кино училась в школе № 53 во Львове и закончила ее в 1999 году. Во время учебы Елена овладевала игрой на фортепиано и профессионально занималась танцами.



Елена Лавренюк родилась во Львове / Фото из инстаграма Елены Лавренюк

Сразу же после этого она начала учиться на экономиста по просьбе родителей, и год училась в Праге, затем – два года в Лондоне. Не доучившись год, она бросила учебу и переехала в Киев, чтобы учиться в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Свою первую роль она получила в 2008 году, снимаясь в кинокартине "13 месяцев".

После этого она снималась в таких лентах, как "Синевир", "Заказ на одного", "Иностранец" и других. Наибольшая популярность пришла к женщине после съемок в фильме "DZIDZIO Контрабас" и "11 детей из Моршина". Недавно Елена Лавренюк снималась в главной роли в фильме "Кофе с кардамоном", съемки которого проходили в ее родном Львове, а события происходили в XIX веке.

Александр Божик

О львовском скрипаче-виртуозе уже много лет знает не только Украина, но и весь мир. Мужчина стал лауреатом международных и всеукраинских конкурсов, стал призером телевизионных проектов, а свою наибольшую славу получил на шоу "Україна має талант" в 2010 году.

Александр Божик родился в семье строителя и спортсменки.

Он учился во Львовской специализированной музыкальной школе имени Соломии Крушельницкой.

В 1999 году поступил во Львовскую национальную музыкальную академию имени Николая Лысенко, параллельно выступая в составе различных ансамблей. Впоследствии продолжил обучение на аспирантуре.



Талантливый Александр Божик / Фото из инстаграма Александра Божика

Уже на первом курсе он стал заместителем концертмейстера камерного оркестра "Академия", а также подрабатывал в Львовской филармонии, в оркестре Оперной студии при Львовской национальной музыкальной академии, в оркестрах Львовского оперного театра имени Соломии Крушельницкой и Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой, в камерном оркестре "Леополис", в оркестре "Трембита" и других международных оркестрах – INSO-Lviv и DaCapo.

Кроме работы, Александр Божик постоянно гастролировал по миру, демонстрируя свой невероятный талант в игре на скрипке. Он постоянно экспериментировал с инструментом, придумывая новые способы игры, и создавал неординарные номера. Что интересно, Божик играет еще и на фортепиано, гитаре, пишет музыку и участвует в различных музыкальных проєктах.

Александр Божик – игра на скрипке: смотреть видео онлайн

Оксана Караванская

Вспоминая о людях, которые творят украинское фэшн-пространство в Украине, одной из первых на ум приходит Оксана Караванская. За свою жизнь дизайнер презентовала десятки модных коллекций, которые покорили модниц со всего мира. Главными изюминками бренда "Караванская" уже давно является сочетание элементов эклектичного и этнического стилей.

Оксана Караванская родилась во львовской семье математиков, но выбрала путь дизайна и моды. В 1996 году стала выпускницей Львовской академии искусств. Она признавалась, что все детство провела в центре города, поэтому особо не отождествляла себя и Львов. Но первые размышления о том, где она живет и что делает для города возникли, когда она поступала в высшее учебное заведение.



Оксана Караванская / Фото из инстаграма "Караванская"

Женщина сейчас постоянно живет во Львове – она принципиально не хочет покупать в Киеве жилье, чтобы всегда возвращаться домой во Львов. Впрочем, имеет собственные бутики как во Львове, так и в столице. Также ее шоурум есть в Одессе и в Нью-Йорке. Караванская неоднократно демонстрировала коллекции своих дизайнерских вещей на Неделе моды в Украине и завоевала немало престижных званий в фэшн-индустрии. Она первой в Украине создала детскую линию одежды и собственные духи.

Тарас Чубай

Украинский автор-исполнитель песен Тарас Чубай за свою музыкальную карьеру написал более 100 песен и издал 11 музыкальных альбомов. Его знают как лидера группы "Плач Иеремии" и одного из самых известных львовских артистов. Он – сын известного поэта Григория Чубая и часто в своих произведениях популяризирует поэзию отца.

Мужчина учился во Львовской музыкальной школе имени Соломии Крушельницкой, а также окончил Львовскую консерваторию. Еще студентом он участвовал в выступлениях театра-студии "Не журись!", а в 1990 году создал группу "Плач Иеремии". И хоть через 9 лет мужчина переехал в Киев, львовяне его тесно ассоциируют с родным городом. Тарас Чубай имеет звание Заслуженного и Народного артиста Украины.

Тарас Чубай и "Плач Иеремии": смотреть видео онлайн

Марьяна Савка

Украинская поэтесса Марьяна Савка родилась и выросла на Тернопольщине, но большую часть своей жизни провела во Львове. Женщина нашла там себя как издатель и поэтесса.

Марьяна Савка родилась в семье театрального режиссера Ореста Савки и учительницы музыкального искусства Ирины Савки. Еще с детства она увлекалась пением и театром.

После окончания школы она поступила во Львовский национальный университет имени Ивана Франко на факультет украинской филологии.

Она также окончила театральную студию при Львовском театре имени Леся Курбаса.

В студенческие годы она принадлежала к женской литературной группировке ММЮННА ТУГА ("Общество уединенных графоманок"), работала младшим научным сотрудником Центра периодики Львовской научной библиотеке имени Василия Стефаника, а также литературным редактором и культурным обозревателем ежедневной газеты "Поступ".



Львовская поэтесса и издательница Марьяна Савка / Фото из инстаграма Марьяны Савки

В 2001 году у нее началась новая страница жизни – она основала львовское книжное издательство "Видавництво Старого Лева", которое сейчас считают одним из лучших в Украине. Сама она тоже реализовала себя как поэтесса и выпустила немало сборников: "Оголені русла" (1995), "Малюнки на камені" (1998), "Гірка мандрагора" (2002), "Кохання і війна" (2002), "Квіти цмину" (2006), "Бостон-джаз" (2008), "Тінь Риби" (2010), "Пора плодів і квітів" (2013), "Оптика Бога" (2019).

В частности она выпустила 6 детских книг. Марьяна Савка неоднократно попадала в списки самых влиятельных женщин Львова и Украины, а сама она является неотъемлемой участницей культурной и просветительской жизни города.

Руслана

Слава об украинской певице Руслане Лыжичко "протянулась" на весь мир после ее победы на Евровидении в 2004 году. "Дикі танці" еще долго пели на улицах украинских городов, а карьера звезды начала стремительно расти. Но стоит знать, что хоть она живет в Киеве, артистка родилась и выросла во Львове в семье Степана и Нины Лыжичко.

В детстве она пела в составе группы "Орион", а впоследствии – в детском ансамбле "Улыбка". После окончания детской музыкальной школы Руслана училась во Львовской консерватории имени Николая Лысенко на дирижерском отделении. Окончила консерваторию по специальности "дирижер симфонического оркестра".



Руслана Лыжичко в Карпатах / Фото из инстаграма Русланы

Когда Руслана приняла участие в двух музыкальных фестивалях Украины (в 1993 году), тогда же и началась ее музыкальная карьера. С тех пор Руслана выпустила немало пластинок, а ее продюсер Александр Ксенофонтов впоследствии даже стал ее мужем.

Конкурс Евровидение в Стамбуле в 2004 году неотвратимо изменил жизнь Русланы. После победы ей присвоили звание Народной артистки Украины и Заслуженной артистки Украины. Звезда гастролировала по странам и рассказывала об украинских традициях, а также стала почетной гостьей на открытии Евровидения-2017 в Киеве, когда за год до этого победу одержала Джамала.

Руслана – Дикі танці: смотреть видео онлайн

Виктор Морозов

Известный украинский певец, композитор, переводчик Виктор Морозов не является коренным львовянином, но тесно связан с этим городом. После окончания школы на Тернопольщине мужчина поступил Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Но на последнем курсе его исключили за острую публикацию в самиздатовском альманахе "Скриня". В ней он вспомнил фигуру Григория Чубая – отца Тараса Чубая, которого мы упоминали выше. Именно он стал одним из самых весомых факторов в формировании мировоззрения Виктора Морозова.



Переводчик Виктор Морозов / Фото из открытых источников

Человек создал немало песен на стихи современных украинских поэтов – Лины Костенко, Константина Москальца, Юрия Андруховича, Виктора Неборака, Олега Лишеги и других. А его дискография насчитывает почти 20 альбомов. В 1988 году он основал львовский театр-студию "Не журись!его напарниками в деле стали Андрей Панчишин и Юрий Винничук. Именно там мужчины возрождали яркую политическую сатиру и песни сечевых стрельцов, которые были запрещены в СССР.

Кроме песенного дела, он еще занимается переводом произведений с португальского и английского языков. Именно он стал переводчиком несравненной серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Человек также является кумом львовской издательницы Марьяны Савки, которую мы тоже упоминали выше.