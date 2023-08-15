Вечно молодой: как изменился Артем Пивоваров за 10 лет карьеры – эти фото удивят

Артём Пивоваров – украинский музыкант и автор песен. В музыке он уже более 10 лет: за это время он возмужал и усовершенствовал свой стиль. Как изменился артист – смотрите архивные и современные фото артиста сейчас.

Артем Пивоваров родился в Волчанске Харьковской области (город был оккупирован в 2022 году). Уже в 12 лет он отправился заниматься игрой на гитаре, но оставил обучение. 24 Канал расскажет больше о его пути и как менялся артист.

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Артём Пивоваров так и не получил музыкального образования, но стал бакалавром экологии. Его путь в музыке начался в составе группы Art Rey в 2012 году. Тогда Артём записал первые акустические песни. В следующем году артист выпустил дебютный сольный альбом "Космос". В 2015 году Пивоваров представил треки, написанные в дуэтах, а в последующие годы сотрудничал как с украинскими, так и с российскими артистами.



Артем Пивоваров / Фото из пинтереста

В 2018 году Артем Пивоваров принял участие в Atlas Weekend и начал чаще писать на украинском. В частности, создавать песни, которые имели и русскоязычную и украиноязычную версию. В 2021 году Артем Пивоваров выиграл в номинации "Лучшая песня" с треком "Дежавю".



Артем Пивоваров / Фото из инстаграма артиста

В 2022 году Артем Пивоваров отметился выходом альбома "Твої вірші, мої ноти". Это песни и дуэты с популярными исполнителями, записанные на стихи известных поэтов, а также перепев украинских народных песен. Музыкант активно занимается волонтерством: например, после благотворительного тура по Европе он привез ВСУ 5 авто. Артем Пивоваров – первый из артистов, собравших дворец "Украина" после начала большой войны.



Артём Пивоваров на концерте во дворце "Украина" / Фото из пресс-службы артиста

Сейчас Артем Пивоваров – звездный тренер "Голоса країни-13".



Артем Пивоваров / Фото 1+1

Как менялся Артем Пивоваров – фото

За 10 лет карьеры Артем Пивоваров возмужал и повзрослел – сейчас ему 32 года. Но изменения в его облике почти незаметны: как поет артист: "молодий я, молодий".

Артем Пивоваров много экспериментировал с прически: имел короткие и длинные волосы, которые заплетали в косички. Также изменялся его стиль.



Артем Пивоваров / Фото из инстаграма фан-страницы артиста



Артем Пивоваров / Фото из инстаграма фан-страницы артиста



Артем Пивоваров / Фото из инстаграма фан-страницы артиста



Артем Пивоваров / Фото из пинтереста



Артем Пивоваров / Фото из инстаграма артиста



Артем Пивоваров / Фото из инстаграма артиста



Артем Пивоваров и пес Патрон / Фото из инстаграма артиста



Артем Пивоваров / Фото из инстаграма фан-страницы артиста