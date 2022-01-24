Из моделей в киноиндустрию: какие модели Victoria's Secret сменили профессию

Как известно, компания Victoria’s Secret подверглась большим трансформациям. Этому предшествовал ряд скандалов: острые недопонимания с моделями, неприятие публикой заданной тенденции, не до конца понятные истории с несовершеннолетними девушками.

Такая репутация оказывает негативное влияние на жизнь и карьеру моделей. Многие не открывают истинную причину того, почему решили покинуть VS и расторгнуть контракт. Несмотря на это, они не исчезают и с телеэкранов. Активно участвуют в съемках фильмов или сериалов, становятся ведущими на телешоу. Мы решили показать, насколько успешной может стать модель в киноиндустрии.

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Кара Делевинь

29-летняя девушка, несмотря на свою модельную внешность, решила погрузиться в мир кино и стать успешной актрисой. Еще с 10 лет жизнь Кары крутилась вокруг моделинга. Она была лицом итальянского издания Vogue, участвовала во многих показах известных брендов. В 2012 и 2013 годах выходила на подиум шоу Victoria's Secret как модель, но не "ангел". Но в 2014 году произошел казус. Девушка не прошла кастинг на участие в показе, потому что ее назвали "распухшей". Но организаторы отрицали такое высказывание. Напротив, озвучили, что она была одной из первых, кого утвердили на показ, но ее не было по собственным причинам.

В 2015 году стало известно, что Делевинь не хочет продвигаться по модельной лестнице, потому что видит себя в кино. И ей удалось воплотить в жизнь главную мечту. Она снялась в ряде кинокартин: "Отряд самоубийц", "Тюльпанная лихорадка", "Лондонские поля", "Жизнь за год" и другие. Несмотря на актерскую деятельность, Кара часто снимается для известных брендов. Поэтому мы не можем говорить, что модельная сторона осталась в прошлом.

Кара Делевинь на постере "Отряд самоубийц" / Фото IMDb

Алессандра Амбросио

Модель работала с брендом VS около 17 лет. Именно этот контракт дал Амбросио всемирную славу. Она была лицом самых лучших и дорогих компаний. Еще в 2006 году модель сделала первый шаг в кино – она исполнила эпизодическую роль в фильме о Бонде "Казино Рояль". Несмотря на это, Алессандра не собиралась оставлять модельный бизнес. Поэтому звезда в последние годы наверстывает в актерской карьере. С ее участием можно посмотреть такие фильмы: "Новенькая", "Тайные истины", "Здравствуй, папа, Новый год!", "Черепашки-ниндзя 2" и так далее. Кстати, женщина с подругой и сестрой в 2019 году основали собственный бренд купальников – Gal Floria.

Алессандра Амбросио, кадр из фильма "Здравствуй, папа, Новый год!" / Фото IMDb

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Бруклин Декер

Женщина считается одной из самых ярких представительниц компании VS, хотя Бруклин не являлась "ангелом" и с 2010 года не находится в составе моделей этого бренда. Экс-модели удалось построить не менее успешную кинокарьеру. Причина смены профессиональной ориентации – резкое снижение спроса как модели. Ее фильмография насчитывает около двух десятков киноработ. Среди них: "Морской бой", "Лига", "У друзей жизнь лучше", "Песня о любви", сериал "Грейс и Фрэнки" (2015-2021) и многие другие.

Бруклин Декер, кадр из фильма "Морской бой" / Фото IMDb

Кендалл Дженнер

Целеустремленная девушка, которая покорила мир своей красотой, выдержкой, решительностью и другими факторами. Еще с подросткового возраста Кендалл мечтала об участии в показе Victoria Secret. В 19 лет публика увидела девушку на подиуме. Это позволило покорить Кендалл много ступенек: она стала постоянной манекенщицей этого шоу, однажды даже сдвинула Жизель Бундхен со ступеньки самой оплачиваемой модели. Девушка прошлась по знаменитой дорожке несколько раз, после чего сменила профессиональные ориентиры.

Однажды поклонники не увидели звезду в заявке на показ. Кендалл на своей инстаграм-странице выставила пост с брендом La Perla. Модель подписала многомиллионный контракт и он предполагает, что нельзя сотрудничать с другими брендами в направлении нижнего белья. На это решение девушка получила положительные отзывы, ведь это способ развиваться и изменять цели. Несмотря на успешную карьеру модели, мы можем увидеть ее и в роли актрисы. Речь идет о таких фильмах: "Не отставать от Кардашян", "Хлоя и Ламар", "Гавайи 5.0.", "Восемь подруг Оушена" и другие.

Обложка сериала "Семейство Кардашян" / Фото IMDb

Кейт Аптон

29-летняя девушка только в 2011 году рекламировала коллекцию пижам VS и снималась в некоторых каталогах этого бренда. Однако в следующем году закрутился скандал. Кастинг-директор София Неофита в одном из интервью заявила, что внешность модели "слишком обычная". Девушка решила не терпеть такого отношения и разорвала связи с компанией. Несколько лет назад Кейт в одном из шоу призвала Victoria's Secret изменить взгляды по отбору кандидаток на подиуме. По ее словам, шоу стало не интересным, все модели похожи друг на друга. Аптон решила попробовать себя в кино. На самом деле, ее фильмография пока насчитывает несколько фильмов, но мы уверены, что это только начало. Фильмы с участием звезды: "Как украсть небоскреб", "Другая женщина", "Распутник", "Робоцып" и т.д.

Постер фильма "Стоянка" / Фото IMDb

Эмили Ратаковски

Модель, которая любит хвастаться пикантными фото с фотосессии. В марте прошлого года женщина стала мамой. Это мальчик, но родители ребенка придерживаются позиции того, что настоящий пол они узнают, когда малышу исполнится 18 лет. Тогда их первенец сам решит, кто он: парень или девушка. Несмотря на кардинальные изменения в жизни, Эмили – до сих пор модель VS. Но и в актерской карьере звезда не сбавляет оборотов. Фильмы с Ратаковски: "Год и день", "128 ударов сердца в минуту", "Красотка во всю голову", "Искусство обмана" и другие.

Постер фильма "Искусство обмана" / Фото IMDb

Автор: Марта Гнат