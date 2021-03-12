Кохання без кордонів: співак з Італії зняв зворушливий кліп з дружиною-українкою
Італійський виконавець Олівер Альфонсо презентував кліп на пісню Andrà bene ("Все буде добре"). Відео розповідає реальну історію його кохання.
Источник:24 канал
Головними героями кліпу є сам Альфонсо Олівер та його дружина – Лідія Ігнатенко. Детальніше про роботу над відео вони розповіли в ексклюзивному коментарі 24 каналу.
Раніше Італійський співак презентував запальний кліп на пісню про українок: відео
З чого почалася їхня історія
Відео знімали у Львові – там, де й познайомилася пара. Вперше вони зустрілися ще у 2016 році, на одному з концертів Альфонсо. За словами Лідії, вона одразу закохалася у голос італійця.
Це союз двох націй, настільки далеких, але таких близьких, поєднаних завдяки любові та музиці. Це історія кохання, яка перемогла навіть час,
– наголосив співак.
"Коли Альфонсо мене побачив, одразу зрозумів, що я стану його назавжди. Спочатку я працювала з ним як перекладач, потім стала менеджером, а у 2020 році – дружиною", – додала Ігнатенко.
Відеокліп Альфонсо Олівера на пісню "Все буде добре": дивіться відео
Любов між Україною та Італією
Як пояснили Альфонсо Олівер з дружиною, у відеокліпі на пісню "Все буде добре" вони прагнули передати зв'язок, який може встановити кохання. незважаючи на час та відстань.
Відео є свого роду метафорою, оскільки наша любов є також любов'ю між двома країнами, Італією та Україною. Об'єднані почуттям, настільки сильним, що долає всі перешкоди,
– зауважила Лідія.
"Найголовніше, це те, що відео – це не тільки наша історія кохання, але й присвята усім парам, які теж поєднали дві держави в ім'я кохання", – підкреслив італієць.
Зауважимо, що режисером кліпу є львів'янин Алекс Сторожук, який співпрацює з Альфонсо Олівером упродовж кількох років.
Хто такий Альфонсо Олівер?Італійський співак та музичний консультант. З 2014 року він провів десятки концертів у себе на батьківщині та записав студійний альбом. Проте справжня його кар'єра розпочалася саме в Україні.
Зокрема, чималу популярність йому приніс кліп на пісню "Мам" Андрія Кузьменка. Завдяки Альфонсо ця композиція вперше зазвучала в італійському перекладі.
Поделиться новостью