В Ирпене россияне убили родителей дирижера Львовской оперы: колеги Руслана, Оксана Линив горюют

Днем ранее главный дирижер Львовской национальной оперы Иван Чередниченко сообщил, что ищет своих пропавших родителей в Ирпене. Но впоследствии волонтеры ему сообщили, что их убили российские окупанты. Коллеги мужчины уже выражают свое сожаление по поводу трагедии.

Иван Чередниченко сообщил в сети, что поиск его родителей прекращается. Об ужасном известии стало известно в день освобождения Ирпеня от русских войск.

К слову В Ирпене возле собственного дома российские кафиры убили родителей дирижера Львовской оперы

Друзья, всем безгранично благодарен за помощь в поиске и поддержке… Но, к сожалению, сегодня волонтеры, которые были у нашего дома, подтвердили, что моих родителей безжалостно убили российские мерзавцы… Поэтому предыдущий пост о поиске удаляю… Прошу помолиться за души невинноубиенных… Надежды и Владимира…

– написал мужчина.

Друзья и коллеги дирижера остались шокированы новостью и начали распространять у себя в соцсетях слова сострадания Ивану и его семье.

Певица Руслана: "В Ирпене оккупанты убили родителей главного дирижера Львовской оперы Ивана Чередниченко. Ни одно преступление не будет забыто и прощено! Россия обязательно ответит за нападение на Украину, за каждую утраченную украинскую жизнь! Потому что каждый день приносит новые доказательства для Гаагского трибунала. Поэтому наша задача – не только защищать свою страну, но и фиксировать информацию о преступлениях российской армии. Чтобы никто не ушел от ответственности!"

Дирижер Оксана Линив: "Мои искренние соболезнования моему коллеге – Ивану Чередниченко – главному дирижеру Львовской национальной оперы. Оба его родителя были убиты российской армией в их родном городе Ирпень. В последние дни Иван и его сестра все еще надеялись найти свою мать раненой в больнице, только сегодня пришла ужасная новость, что они уже мертвы".

Дирижер Наталья Стець: "Мой дорогой коллега-дирижер Иван Чередниченко потерял родителей... Россияне убили их у дома в Ирпене. Есть что-то сильнее ненависти?!"

Дирижер Маргарита Гринивецка: "Это родители моего хорошего друга и коллеги, чрезвычайно талантливого дирижера, главного дирижера Львовской национальной оперы. Мирные светлые люди из Ирпеня. Они были безжалостно убиты в Ирпене кацапами. Весть об этом пришла в день освобождения города. Больно физически... Иван, все слова сострадания пока ничего не означают... Не представляю, какая боль и ярость внутри близких... Единственное, что мы можем – разделить эту боль с тобой. Держитесь. Светлая память!"