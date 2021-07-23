Ирэна Карпа засветила формы в купальнике без бретелек: горячие кадры

40-летняя украинская писательница Ирэна Карпа вышла замуж за француза и переехала в Париж. Сейчас супруги отдыхают на острове в Средиземном море. Знаменитость устроила горячую фотосессию в купальнике.

В подписи Ирэна Карпа призналась, что автором новых пляжных кадров стал ее муж Людовик-Кирилл Требюше. Писательница рассказала: перед съемкой ныла любимому, что она "единственная баба без пляжных фото в инстаграме", однако это не помогло. Из 150 фото ей не понравилось ни одно.

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Несколько кадров звезда таки показала 35-тысячной аудитории в инстаграме. Перед камерой она появилась в купальнике цвета хаки. На ней низкие трусики и крошечный бюстгальтер без бретелек. Пляжный look Ирэна Карпа довершила соломенной шляпой с необработанным краем.

На одном из фото она опустилась на колени и выпятила грудь вперед. В такой позе потрясающе выглядел подтянутый животик писательницы.

На других фотографиях она изображена стоя со шляпой в руках. Серию кадров завершил трогательный снимок с мужем.

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