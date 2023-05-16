Ирина Сопонару выходит замуж за бойфренда-иностранца: фото с кольцом
Источник:Ирина Сопонару
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару сообщила, что выходит замуж. Артистка несколько месяцев ждала предложения и наконец получила его. Сопонарю показала фото, как Рис делал ей предложение.
36-летняя Ирина Сопонару в интервью признавалась, что намекала своему любимому-британцу, что хочет выйти замуж. Однако ее избранник говорил, что все должно происходить постепенно и естественно.
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Ирина Сопонару выходит замуж
Оказывается, что ее любимый Риз готовился сделать предложение. Не прошло и нескольких месяцев после интервью, как пара обручилась.
16 мая Ирина Сопонару обнародовала в Instagram новую фотографию, на которой предстала со своим будущим мужем. Она показало кольцо с немалыми драгоценными камнями на безымянном пальце, а рукой держала любимого за плечо.
Ирина Сопонару выходит замуж / Фото с ее инстаграммы
В публикации она подтвердила догадки. "Мы больше не встречаемся. Мы теперь помолвлены", – написала она.
Знаменитость также поделилась, как Рос ей сделал предложение. Мужчина подготовил письмо, а также открытку, где было изображено кольцо и надпись на английском: "Ты выйдешь за меня замуж?".
Ирина Сопонару показала предложение / Фото с ее инстаграммы
Добавим, что Ирину уже успело поздравить немало звезд шоу-бизнеса. В частности, ведущая Леся Никитюк и модель Алла Костромичева написали – "поздравляю!" А танцовщица Илона Гвоздева отметила, что это просто невероятная новость.
Кроме того, Сопонару показала реакцию ее звездного коллектива "Женского квартала" на ее помолвку.
Что известно об отношениях Ирины Сопонару
- С любимым Ризом девушка примерно 2 года. Впервые актриса заговорила о ней после начала полномасштабной войны в Украине. Ведь паре пришлось вместе уезжать за границу.
- До этого молодые люди активно ездили друг к другу. А после 24 февраля Ирина в большинстве своем находилась в Великобритании.
- Интересно, что любимые даже знакомы с родителями друг друга. По ее словам, когда она знакомила парня, то все прошло отлично, но Ирине пришлось "работать" переводчицей.