Ирина Билык рассердилась на эксчеловика, который хочет выступить в России: "Бросил на меня тень"

Бывший муж Ирины Билык анонсировал концерты в России после того, как якобы сбежал оттуда в Азербайджан. Артистка возмущена тем, что ее экс подставляет ее.

Украинская певица Ирина Билык признавалась, что ее последний бывший муж поддерживал ее после начала войны и даже уехал из России в Азербайджан. Но впоследствии анонсировал концерт в Москве, чем возмутил прежнее.

К слову Экс-мужчина Ирины Билык, бежавший из России, анонсировал концерт в Москве

Билык о концерте бывшего мужа

"Ключевое слово в этой ситуации – это бывший муж. Я с ним разошлась полгода назад, это о многом говорит. У нас уже были разные взгляды на жизнь. Когда началась война, он очень меня поддержал, переживал за сына, как мы чувствуем себя Но я не слежу за его жизнью... Он приезжал к нам раз в год, раз в два года... Я всегда говорила, что мой сын не имел поддержки от папы, и мы сами здесь жили. Когда он выехал из Баку в Москву, я из СМИ узнала, что он анонсирует свой концерт. Там буквально 20 человек может прийти, но зачем это было делать? Денег этот концерт не принесет", – разозлилась певица.

Ирина Билык добавила, что своим выступлением в Москве Аслан Ахмадов бросил тень на нее даже несмотря на развод.

Песни Анны Герман сейчас почти никто не слушает. И он просто такую тень бросил на меня. Мы общаемся, у нас общий ребенок, сыну нужны папа и мама. Но это позор для него, что он ничего мне даже не сказал, не предупредил. Я бы ему сказала: "Не надо этого делать. Зарабатывай средства какие-то маленькие, займи их, но не бросай такую тень на меня и нашу семью с маленьким сыном",

– поделилась артистка.

Звезда предположила, что мужчине понадобились средства, поскольку его отец болеет: "В эти дни у него очень больной отец, вызывали священника, папа умирает. Может, нужны были деньги. Но это не такие большие деньги, можно было их и одолжить у друга на какой-то время".

Бывшие мужчины Ирины Билык и их позиция

Исполнительница была замужем пять раз. Сейчас она гордится теми мужчинами, которые поддерживают Украину во время войны.

Хорошо, что у меня было много мужчин. Мой любимый Дима Дикусар – я пишу ему, но иногда нет связи. Иногда он отвечает, а иногда, наверное, очень сложная ситуация нельзя писать. Я очень горжусь, что танцор, победитель многих международных конкурсов, взял оружие в руки и защищает всех нас, и меня с моими детьми в том числе,

– призналась Билык.

"С Димой Коляденко мы почти каждый день на связи. Он оказался большим патриотом, записал песни "Жить" и "Заплаканная весна". Я горжусь всеми, кто является патриотом Украины, кто показывает энергию победы", – добавила она.