Ирина Билык после развода заговорила о новой свадьбе

Украинская артистка Ирина Билык объявила о разводе с российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. Теперь исполнительница заявила, что планирует снова выйти замуж, однако пока не встретила нового избранника.

Личная жизнь Ирины Билык – одна из самых обсуждаемых среди звезд украинской эстрады. Знаменитость не скрывает, когда счастлива и когда чего-то не хватает. Так, звезда объявила, что в ее жизни еще обязательно будет свадьба.

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Ирина Билык о предстоящей свадьбе

"Хочу сказать всей Украине, что в моей жизни еще обязательно будет свадьба. Она будет неожиданной и очень веселой. На празднование приглашу всех звезд, всех с украинской сцены, кого люблю и уважаю. Но пока нет избранника. Когда он появится – я всем скажу", – подчеркнула Ирина.

Билык отметила, что ее любимый должен быть человеком с добрым сердцем, ведь это для нее самое главное.

Личная жизнь Ирины Билык

С 1990 по 1998 год Ирина была в отношениях с Юрием Никитиным. Они познакомились на фестивале в Виннице, а впоследствии Никитин стал продюсером Билык.

После расставания с Юрием Ирина закрутила роман с моделью Андреем Оверчуком. Влюбленные поженились, в этом браке родился сын Глеб. Однако история любви длилась недолго. Уже в 2002 году супруги объявили о разводе.

С 2003 по 2006 год Билык была с хореографом и телеведущим Дмитрием Коляденко.

А в 2007 году возникли романтические отношения с танцовщиком Дмитрием Дикусаром. Ирина и ее возлюбленный даже поженились в Рио-де-Жанейро.

В 2011 году Билык познакомилась с Асланом Ахмадовым. Она признавалась, что это лучший из всех мужчин, которые у нее были. И именно от продюсера и фотографа захотела второго ребенка. Сын Табриз родился с помощью суррогатной матери.

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