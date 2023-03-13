Жены погибших благодарили, - Павел Вышебаба о клипе "Только не пиши мне о войне"

Недавно военный Павел Вышебаба снял чувственный ролик с военными под стихотворение "Только не пиши мне о войне". Он признается, что некоторых бойцов уже нет в живых, поэтому их жены благодарны за это упоминание.

Вышебаба рассказал в эксклюзивном интервью 24 Канала, что вместе с военными придумал клип к стихотворению. Его собрат был оператором.

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По его словам, все герои клипа – ребята из его бригады. К несчастью, некоторых уже нет в живых.

Жены погибших ребят благодарили, что осталось такое упоминание о них. Это я люблю все снимать, а другие ребята не делают так. Поэтому от погибших остаются только фото из мирной жизни, и люди даже не знают, чем эти воины занимались.

– говорит Павел.

Вышебаба добавил, что военные общаются с родными погибших и рассказывают, что павшие делали в последние дни жизни.

Военный отмечает, что все клипы придумывает сам. Только клип на "Азовские волны" снимал продакшн его друзей из Тернополя.

"Они знали, что я поеду в отпуск в Тернополь и предложили снять клип на какой-то из треков. Я согласился, но сразу сказал, что у меня только час на съемки. Поэтому они весь сюжет придумали сами и только согласовали, мне все нравится", – сказал он.

Напомним, что стихотворение "Только не пиши мне о войне" Вышебаба написал своей дочери, которая была вынуждена уехать за границу из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Стихотворение сразу стало популярным и его уже перевели на более десятка языков.

Чувственный клип на стихотворение "Только не пиши мне о войне": видео

К слову, Павел Вышебаба также рассказал о "Пташке" Екатерине Полищук, с которой выступает на благотворительных вечерах. Он говорит, что увлекается ее энергичностью. Как отзываются о защитнице другие военные – читайте в нашей статье.