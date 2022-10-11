Всегда ставила на место, – Наталка Денисенко о съемках с российскими актерами и работе в России

Актриса Наталка Денисенко за время более чем 10-летней карьеры стала звездой украинских сериалов. Ее приглашали сниматься в России, однако у актрисы не было причины ехать туда. Как Наталка относилась к российским актерам, которые приезжали работать в Украину – узнайте дальше.

Ни для кого не секрет, что снимаемые в Украине фильмы и сериалы показывали и в России. Зачастую именно россияне финансировали эти съемки, приглашали российских актеров, для которых создавали комфортные условия на съемочных площадках. В интервью 24 каналу Денисенко откровенно рассказала о съемках с россиянами.

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Наталка Денисенко о съемках с россиянами

Актриса начала сниматься в эпизодах в 2012 – 2013 годах. Тогда вообще не понимала, что, где и как происходит. Ситуация поменялась в 2014 году. Тогда было много съемок украинского производства, но на них приглашали российских актеров. Однако Наталка не считала их "метрами". Она также играла главные роли и относилась к ним на уровне.

Я была хозяйкой на съемочной площадке, потому что это моя страна, я всех знала, а они приехали в гости. Они в нашем продакшине и это мы платили им деньги, они были наемными рабочими,

– подчеркнула Денисенко.



Наталка Денисенко / Фото из личного архива актрисы

"Если видела какое-то пренебрежительное отношение, то всегда ставила на место. Я не подбирала слова. Почему-то была тенденция, когда наши актеры чувствовали себя "вторым сортом", но у меня не было такого внутреннего ощущения, поэтому старалась так себя и вести с россиянами. Чтобы они тоже не думали, что какие-то "метры", – сказала актриса.

Предлагали ли Денисенко работу в России

Многие актеры мечтали попасть в Москву, вроде бы там больше возможностей для профессионального развития. Наталке Денисенко также предлагали сниматься в стране-агрессорке, но она отказалась.

Предлагали записывать самопробу, предлагали главные роли, приглашали на пробы. Но у меня было достаточно работы в Украине. Здесь у меня была и работа, и главные роли, и семья, и ребенок. У меня не было причин ехать туда. Некоторых актеров я понимаю, потому что они здесь никому не нужны. А там появлялась перспектива, они ехали в Россию как работники. У меня была другая ситуация,

– подчеркнула Наталка.