Удалил со стримингов русское музло, – почему лидер Фиолета не верит либералам в новом интервью

Несмотря на тяжелую военную действительность, украинцы мужественно держатся и борются против захватчиков. При этом каждый находит успокоение и сопротивление в разном: кто-то в родных и близких, кто-то – в донатах или волонтерской деятельности, в любимых книгах или пейзажах, а кто-то – в концертах любимых исполнителей.

Накануне львовского концерта группы "Фиолет", который состоится 22 октября в !FESTrepublic и организованный VINIL Concert agency, мы пообщались с Сергеем "Колос" Мартынюком – лидером рок-группы "Фиолет" и сопутствующих сайд-проектов, украинским музыкантом, писателем, общественным деятелем, артдиректором фестиваля Бандерштат.

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Что радикально изменилось в вашем мире утром 24 февраля?

Окончательно исчезло чувство безопасности, в котором мы жили последние годы, замиренные с фактом войны, которая происходила где-то далеко, на востоке страны. Нет иллюзий по поводу агрессора, однако окончательно убедился в том, что цитируя Бандеру, с москалями у нас нет общего языка. Разве что с мертвыми.



Интервью с лидером группы "Фиолет" / Фото пресс-службы

Сейчас все живут в постоянном напряжении из-за страшных событий, которые происходят в нашей стране ежедневно. Бывали у вас моменты, когда вы чувствовали, что очень нужна разрядка. Если да, то что помогало в этом случае?

Конечно, такие моменты случались, но я почти не оставлял времени для эмоциональных рефлексий такого рода занимал себя делами. Для начала это была запись песен, работа над новым романом, волонтерство. В конце концов моя семья. Прогулка с музыкой. Фильм. Утренняя пробежка. Ежедневные, пусть небольшие, но донатные. В совокупности именно это держало и держит меня на плаву.

Изменился ли Ваш плейлист за эти месяцы?

Первый месяц после 24 почти не слушал музыки. Потом начал. Плейлисты не изменились. Там до сих пор много панка, хардкора и "олдового" соула. Песни о войне избегаю, хотя сам пишу их. Удалил со стримингов русское музло. Даже то, что принадлежит протестантным артистам. Ничего личного, но до свидания!

Многие исполнители утверждали и утверждают, что некоторое время не могли музыковать и творить новые композиции, столь сложно было воспринять нашу новую реальность. Сталкивались ли Вы с таким?

Тогда, когда я сел впервые за новую песню, ориентировочно в марте, родился текст "Заряджай", очень быстро получивший студийное звучание. Внутренний барьер свалился. Это был мой способ говорить с миром, страной, собой и совестью.

Позже писалось легче, но избежать темы войны в новых вещах никак не удавалось. Где-то в конце августа я написал несколько более отвлеченных чувственных тем, которые войдут в наш новый альбом. Наверное.

Фиолет – "Заряджай": видео онлайн

Как Вы относитесь к так называемым "хорошим русским", которых часто затягивают в наше информпространство, а также к артистам, которые до 24 февраля спокойно зарабатывали себе деньги на россии, а впоследствии внезапно стали "патриотами"?

К первым негативно, потому что не чувствую никакой потребности в их присутствии в нашем информпространстве, к другим, как предателям и коллаборантам, еще хуже.

Воевать с последними я вообще больше не вижу смысла. Большинство страны принимает этих переобутых клоунов как патриотов, поэтому я совсем не хочу тратить свои нервы и временный ресурс на войны с невежеством такого рода.

Сейчас многие артисты и коллективы выступают с благотворительной целью, в основном собирая средства на ВСУ. Насколько отличаются ощущения и впечатления на таких выступлениях, если сравнивать их с концертами до войны?

Честно, даже никогда не пытался сравнивать. Единственное желание, которое у меня есть – это всевозможные методы помочь армии и вытеснить русскую с территории нашей страны. Есть определенные ощущения щемкости, несправедливости, гордости... Но анализировать эти вещи я пока не имел возможности.

…И немного о будущих концертах. 22 октября состоится Ваш концерт во Львове в !FESTrepublic. Чем будете удивлять своих поклонников? Ждете встречи с львовской публикой и где еще состоятся ближайшие выступления?

Удивлять мы их вряд ли будем. А вот сделать так, чтобы на несколько часов окружающий мир отступил и люди почувствовали себя частью чего-то большего, и с новыми силами устремились в пропасть ежедневной борьбы (где-то сейчас мы все и живем) – хотелось бы.

За вдохновением и порцией веры в себя к нам на концерты и следует приходить теперь. В частности.

Фиолет – "Любимая": видео онлайн

В канун львовского концерта, 14 октября, ФИОЛЕТ представит клип на песню "Девчонка", где в ролях – главная Мотря страны – Антонина Хижняк. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о сотрудничестве с актрисой, а также о том, как происходили съемки клипа.

Тоня – профессионал. Песня – отличная и давно ожидаемая нашими фанами. Команда Вики Квитки – эстеты с большой буквы. Съемки пришлись на один из самых атмосферных дней киевской осени 22-го.

Следовательно, ждем красивого результата и чувственной истории о нашей с вами трансформации за последние полгода. Так что мы в предвкушении премьеры!

Билеты на львовское событие – по ссылке



"Фиолет" приглашает на концерт во Львове / Фото прессслужбы

Разговаривала Наталья Мендюк