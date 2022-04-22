Инна Мирошниченко призналась, ожидала ли войну в Киеве после родного Донецка

Телеведущая Инна Мирошниченко – родом из Донецка, поэтому война ее застала не только в родном городе, но и в Киеве, где она проживала с мужем и детьми. Она признается, что до последнего не верила в такие зверства россиян.

Жена ведущего рассказала, что из-за того, что она работала в информационном пространстве, каждый день обсуждала в эфирах вероятную войну по 3 часа подряд. Но она все равно не верила, что это произойдет.

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Я все еще не могу принять это нормально. Я думала, что на Донбассе этот конфликт уже существует, и люди уже привыкли к этому, там тем более не было такого, как в Ирпене, Буче и так далее. Мы были уверены в том, что это политическая игра и таким образом Россия пытается у нас отобрать Донбасс и Крым, но что никогда в жизни не вторгнется и не будет так беспощадно убивать людей.

– поделилась Мирошниченко.

По ее словам, в последний раз она была в родном городе только в 2005 году, когда училась в университете. После второго курса Инна постоянно работала, вероятно, в столице (по образованию она юрист), поэтому откладывала поездку домой. А когда появилась такая возможность, Донецк оккупировали.

"В 2014 году поняла, что откладывать не нужно было. Я 9 лет откладывала этот вопрос и уже не знаю, смогу ли когда-нибудь увидеть школу, в которой училась, двор, в котором я выросла. Иногда захожу на Google Maps и просто смотрю , как выглядит мой родной город", – рассказала женщина.



Инна Мирошниченко рассказала о родном Донецке / Фото с инстаграма женщины

По ее словам, все близкие друзья уже давно уехали из города и живут по всему миру. Есть живущие в Москве, ведь с детства в ее городе было привычным понятием считать Россию – родиной, а Москву – столицей.

Школьницей я на это не обращала внимания. У меня было понимание, какой стране я расту и какая моя столица, потому что у меня мама – киевлянка, которая переехала за папой в Донецк, но это не было конфликтно. Никто ни с кем не спорил по этому поводу. Хотят люди любить Москву – пусть любят, это их право,

– говорит о своем воспитании и пропаганде юрист.