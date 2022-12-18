Отстал от музыкальной жизни, – Игорь Кондратюк неприятно удивлен нынешним отбором

Украинский продюсер Игорь Кондратюк, как и прежде, наблюдал за конкурсом Нацотбора Суспильного вещания только онлайн. Почему он не остался поражен выступлениями – читайте дальше.

17 декабря состоится финал Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2023. Победителями стали группа TVORCHI, получивших больше баллов от судей и зрителей. Однако ни их песню Heart of Steal, ни какую-нибудь другую известный продюсер Игорь Кондратюк не оценил.

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Впервые за все годы моих наблюдений за Национальным отбором на Евровидение я не доволен уровнем конкурсных песен. Разве что я совсем отстал от музыкальной жизни… Или война притупила рецепторы положительного восприятия?

– раскритиковал Кондратюк участников.

Также он дал комментарий изданию УНИАН перед самым шоу, где говорил, что сомневается, что хотя бы одна композиция может стать хитом.

"Я прослушал все десять песен, и не услышал ни одного хита. То ли у меня проблемы с восприятием современной музыки во время войны, или что-то еще, не знаю. Но, на мой взгляд, TVORCHI, кажется, третий раз принимают участие в Нацотборе (во второй раз, – 24 канал), и их предыдущие песни были ярче. Наверное, именно они выставили более конкурентоспособную песню, хотя и в этом я сомневаюсь. Много банальности", – отметил Кондратюк.



Игорь Кондратюк прокомментировал Нацотбор Евровидения-2024 / Фото Master Management 360

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Впрочем, он похвалил песню KRUТЬ "Колыскова", которую она посвятила парню-военнослужащему, но он сказал, что она не подходит для европейской аудитории и может стать успешной только в Украине. В то же время он добавил, что это его личное мнение, которое не является экспертным.

Я разочарован качеством этих песен. Но не всё так плохо. Потому что большое значение имеет визуальное восприятие артиста на Евровидении. Это мое личное мнение, которое не претендует на то, чтобы быть экспертным... Мне хочется сказать мало хороших слов по поводу конкурентоспособности этих песен в Ливерпуле,

– подчеркнул Кондратюк.

Напомним, что за победу на Нацотборе Евровидения-2023 сражались 10 финалистов: Moisei, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, OY Sound System, FIINKA, DEMCHUK, Jerry Heil, KRUTЬ и TVORCHI. Победу одержали последние, и именно они поедут на главный конкурс в Ливерпуль, Великобританию, в мае 2023 года.