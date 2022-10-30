Из меня сделали лицемерную, – Даша Квиткова рассказала правду о монтаже "Холостяка"

Блоггерка Даша Квиткова является победительницей "Холостяка-9". Она откровенно рассказала, как создатели проекта смонтировали ее высказывания так, чтобы создать образ лицемерной девушки.

Даша никогда не скрывала, что на проект пошла за любимым мужчиной, а не за дружбой. Поэтому она не дружила с другими участницами, не общалась с ними, всегда говорила о том, что думает. Однако в эфире часто показывали совсем не то, что было действительно.

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Даша Квиткова о монтаже "Холостяка"

Когда "Холостяк-9" начали показывать в эфире, Даша и Никита Добрынин встречались, но об этом никто не знал. Они просматривали все выпуски и во время этого было много ссор, слез и истерик.

Мы с Никитой смотрели каждый выпуск и были невероятные ссоры. До слез, истерик. Я знала, что он некоторые вещи не говорил, но смонтировали так, словно все наоборот,

– поделилась блоггерка.

В частности, это касалось знакомства с родителями Даши. По словам блоггерки, все прошло отлично, в уютной атмосфере, после этого у нее с Никитой состоялся разговор, где он сказал, что счастлив с ней. А в эфире показали слова Добрынина, где он якобы называет Квиткову "малолеткой".

Как Даша попала на проект

Квиткова отправила заявку на участие в шоу, уже когда был дополнительный набор. Блогерка просматривала прошлый сезон с сестрой брата и она сказала, что Даша может попробовать свои силы. На кастинге девушка пообщалась с редакторами и ее взяли на проект. Однако не знала, что в эфире из нее захотят сделать стерву.

На первой вечеринке ко мне подошла психологиня и сказала: "Ты чего сидишь и молчишь? Мы ждем от тебя реакции. Ты должна быть якобы с*кой,

– вспомнила Квиткова.

Блоггерка также рассказала, что на проекте запрещены мобильные телефоны, книги, музыка, фильмы. Участниц закрывают в четырех стенах и они могут думать только о "Холостяке". Круглосуточно продолжаются съемки и в таком ритме начинают зарождаться чувства к главному герою. Девушка может этого не хотеть, но это возникнет, поскольку все мысли и разговоры только о "Холостяке".

Даша Квиткова об участии в "Холостяке": смотрите видео онлайн

Отметим, Даша Квиткова и Никита Добрынин стали единственной парой за 11 сезонов проекта, чьи отношения имеют длительное продолжение после окончания съемок. Влюбленные поженились, год назад у них родился сын Лев. А во время полномасштабной войны даже обвенчались в церкви.

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