"Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан впервые после финала вместе появились на публике

Пара, которая сложилась в финале 11 сезона "Холостяка", продолжила строить отношения вне камер. После выхода на экраны последнего эпизода реалити-шоу Анна и Михаил начали вместе появляться на публике. В субботу, 29 мая, они посетили одну из киевских вечеринок.

После окончания съемок "Холостяка" Анна и Михаил были вынуждены в течение 3 месяцев скрывать свои отношения. Все для того, чтобы сохранить интригу до показа последнего выпуска сезона. Теперь они смело могут устраивать романтические прогулки и вместе посещать общественные места.

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Влюбленные уже 3 месяца живут вместе. Михаил ради избранницы согласился переехать из Харькова в Киев. Пара арендует квартиру, где и была вместе все то время, пока нельзя было встречаться в других местах.

Первое публичное свидание Анны и Михаила

На днях и инстаграм-сториз Анна обнародовала несколько коротких роликов, где позирует вместе с любимым. Заливако и Богдан посетили вечеринку по случаю открытия колоритной зоны для летнего отдыха Cuba Camp. Событие состоялось в Киеве, на Трухановом острове.

Влюбленные устроили зажигательные танцы и наслаждались временем теплого весеннего вечера. На пост-шоу "Холостяка" Анна отметила, что ей очень не хватает таких событий, поскольку привыкла постоянно куда-то ходить. Теперь она смело может посещать различные мероприятия вместе с Михаилом.



Михаил Заливако и Анна Богдан на вечеринке / Скриншот инстаграм-сториз Богдан



​Михаил Заливако и Анна Богдан на вечеринке / Скриншот инстаграм-сториз Богдан



Михаил Заливако и Анна Богдан на вечеринке / Скриншот инстаграм-сториз Заливако

Сейчас пара не рассказывает о планах относительно личной жизни. Михаил ранее отмечал, что все должно развиваться постепенно. Однако эти 3 месяца, которые влюбленные провели дома, очень сблизили их. Заливако и Богдан много разговаривали, узнавали друг друга. Поскольку оба обожают путешествия, то им даже удалось однажды полететь в Турцию. Также пара уже спланировала следующие путешествия.