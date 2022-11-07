Участница "Холостяка-12" рассказала об отношениях с Тарасом Цымбалюком: "Очень люблю"

Актриса Виктория Варлей раньше была в отношениях с коллегой Тарасом Цымбалюком, а теперь на "Холостяке" борется за сердце Алекса Топольского. Девушка рассказала, как сейчас относится к экс-любимому.

После премьеры "Холостяка-12" Тарас Цымбалюк отреагировал на участие бывшей девушки в шоу. Он с ухмылкой высказался о том, что Викторию выгонят в 3 выпуске.

Вас может заинтересовать Этот позор не стоит времени, – вылетевшая из "Холостяка" Аделина упрекнула Алекса Топольского

Участница "Холостяка-12" об отношениях с Цымбалюком

В инстаграм-сторис Виктория ответила на вопросы подписчиков. Девушка призналась, что очень любит Тараса, но как друга.

Очень люблю Тараса как друга, он невероятный человек. Но считаю, что мы с ним отдельно две яркие личности,

– написала Варлей в сторис.



Варлей об отношениях с Цымбалюком / Скриншот инстаграм-сторис девушки

Также Виктория добавила кадр из клипа Монатика на трек "Вечность", где снималась вместе с Тарасом. Отметим, что именно на съемках этого клипа Цымбалюк познакомился с экс-женой Тиной, с которой прожил в браке менее года.

Что известно об отношениях Цымбалюка и Варлей

Тарас и Виктория находились в отношениях в течение трех лет. Однако этот союз был не столь красив, как хотелось. Влюбленные несколько раз расходились, а потом снова сходились. В конце концов, решили остаться друзьями.

Тарас был женат, однако брак тоже не был долгим. Пока он разводится с экс-любимой, а Виктория Варлей искала любовь на проекте "Холостяк-12", вокруг которой много скандалов. Как сложились ее отношения с Алексом Топольским – узнаем в следующих выпусках реалити-шоу.