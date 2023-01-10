Марина из "Холостяка-12" намекнула, кто победит в проекте

Марина покинула шоу "Холостяк" в шаге от финала. За сердце Алекса Топольского продолжили сражаться Саша Мудрая и Катя. Теперь экс-участница намекнула, кто из них станет победительницей проекта.

Уже в эту пятницу, 13 января, состоится финал 12 сезона реалити-шоу "Холостяк". После знакомства с родителями Алекс Топольский попрощался с Мариной, но девушка не унывает, что так произошло.

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Марина из "Холостяка" о Саше Мудрой

После вылета из шоу Марина опубликовала пост, в котором рассказала о финалистке Саше Мудрой. На шоу у девушек не складывались отношения, но теперь они стали подругами.

Есть люди, с которыми тебе хорошо. С ними можно болтать полночи, смеяться над всем вокруг, начиная замечать смешное, где раньше и не замечал. Делить булочку на двоих. Готовить овсянку друг другу по очереди. Начать пить чай, хоть я его не любила. Вместе умиляться по природе и по простейшим мелочам. Мы познакомились с Сашей, это нас связало,

– написала Марина.

Девушка отметила, что видела, как Саша не открывается другим с этой стороны. И все потому, что на шоу все девушки соперницы. По словам Марины, в жизни Мудрая очень чуткая и добрая.

Все-таки есть много классных моментов по проекту, как мы вместе засыпали, просыпались, плакали, смеялись. И ни один личный секрет не вышел за рамки нашей дружбы во время ссоры,

– добавила Марина.

Когда началась война, Марина написала Саше. Их дружба продолжается. Теперь они обе живут в США: "Мы разделяем столько моментов вместе! И поддерживаем друг друга в другой стране. Очень люблю этого милого человека. Спасибо проекту что подарил мне тебя! Такая, кажется, другая, чем я, но такая родная мне! И на самом деле у нас много общего. Впереди еще столько нового. Люблю".

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Как Марина намекнула, кто победит в "Холостяке"

Под этим постом поклонники Марины сразу начали писать, что она рассекретила победительницу. По мнению пользователей сети, Алекс в финале выбрал Катю. Или, если и выбрал Мудрую, то они уже разорвали отношения.

"Это значит, что Саша и Холостяк не вместе. То есть он не выбрал ее в финале, а если выбрал, то они все же разорвали отношения. Вы немного выдали тайну проекта заранее".

"Так значит, в проекте выиграла Катя?"

Отметим, после вылета из проекта Марина прокомментировала слова Топольского, ведь он считает, что она стесняется своего происхождения. Девушка подчеркнула, что если бы она стеснялась своей семьи или корней, то не стала бы ехать к родителям с Алексом на Харьковщину.