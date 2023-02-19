Победительница "Холостяка" Катя Лозовицкая отреагировала на оскорбительные слова Саши Мудрой

Недавно финалистка "Холостяка-12" Саша Мудра дала интервью, в котором рассказала, что считает победительницу проекта Катю Лозовицкую скучной и предположила, что она якобы не была влюблена в Алекса. Екатерина отреагировала на эти заявления.

Победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая высказала свои мнения на этот счет во время общения с подписчиками в своих Instagram-Stories. Она, в частности, ответила и на вопрос о комментарии Саше Мудрой в ее сторону.

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Лозовицкая ответила, что не смотрела интервью Мудрой: "И так достаточно знаю и понимаю".

Но мне это не интересно. Я лично себе не позволяю публично давать оценку качествам, чувствам других людей, чтобы показаться лучшей. Другое меня не волнует,

– написала Екатерина.



Екатерина Лозовицкая ответила на вопросы поклонников / Скриншот

Екатерина ответила и на вопрос, как относится к тому, что ее назвали "скучной". "Плохо меня узнали значит. Так и отношусь", – написала она.



Екатерина Лозовицкая ответила на вопросы поклонников / Скриншот

Добавим, что Алекс и Катя после завершения Холостяка 12 встречались лишь несколько недель, а перед началом полномасштабной войны разорвали отношения.

Лозовицкая говорит, что никогда не будет с мужчиной, который не уважает женщин, не отвечает за свои слова и готов брать на себя ответственность.



Екатерина Лозовицкая ответила на вопросы поклонников / Скриншот

Интересно, что у финалистки Холостяка также спросили, сколько она имела отношений. На это Катя ответила, что 2 и добавила, что в мужчинах обращает внимание на чувство юмора, манеры, воспитания и харизма.

Также фотомодель призналась, что девушки, участвовавшие в "Холостяке 12" до сих пор общаются и поддерживают связь, даже имеют общее время в телеграмме.

К слову, раньше в интервью 24 Канала победительница "Холостяка" Екатерина Лозовицкая призналась, что их отношения продолжались около месяца. По словам модели, их отношения ее не устраивали, поэтому она инициировала разговор, о котором не жалела и после которого не плакала.