Участница "Холостяка" Саша Мудра грубо высказалась о победительнице Лозовицкой: "Она скучная"

Финалистка шоу "Холостяк" Александра Мудра грубо высказалась о победительнице Лозовицкой. Она заявила, что Екатерина не была влюблена в Алекса Топольского и достаточно скучная.

Саша Мудрая считает, что Лозовицкая поддерживала образ "хорошей девочки", чтобы понравиться зрителям. По ее словам, с Алексом у Екатерины "не было химии".

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"Она скучная, не открылась вообще"

Мудрая признается, что вне камер Лозовицкая мало общалась с участницами, часто спала и никак себя не проявляла.

Для меня она как личность совершенно не открылась. Я себе поняла, что она сдерживает эмоции. Для меня она просто скучная... Это все было "пластмассово". Я вкладывалась в проект и у Алекса в разы больше, чем Катя. Если бы не я и еще несколько девушек, это было бы скучно,

– сказала финалистка Мудра.

"Катя не была влюблена в Алекса"

По ее мнению, не было никакой "химии" между Алексом и Екатериной. Она даже предположила, что Лозовицкой могли подсказывать, как завоевать сердце "холостяка" и расположение зрителей.

"Катя не была влюблена в Алекса вообще. Это было для того, чтобы получить статус победительницы. Возможно, ей как-то подсказывали, как себя вести, чтобы зрители полюбили именно ее – этот образ хорошей девочки, улыбающейся по поводу и без", – добавила. Мудро.

На вопрос, почему отношения Топольского и Лозовицкой закончились через месяц после шоу, она ответила, что победительнице не хватило энергии, а ее характер идеален только для шоу.

Возможно у Кати нет той энергии, которая зажигает в мужчине желание делать для нее что-нибудь. Мы говорим о реальной жизни, не о проекте, куда она пришла победительницей в платье без трусиков. Ее характер для шоу – идеальный. Классная, скромная девочка, не участвующая в конфликтах, не выражает свое мнение,

– объяснила Мудрая.

Интервью Саши Мудрой: смотрите видео онлайн



К слову, победительница проекта "Холостяк" Екатерина Лозовицкая откровенно рассказала о расставании с Алексом Топольским. Она призналась, что их история любви длилась всего месяц, они разошлись за день до войны. Читайте интервью с Екатериной Лозовицкой – в материале.