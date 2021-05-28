"Холостячка" Злата Огневич показала смелый образ в одном удлиненном жакете

Новая "Холостячка" Злата Огневич появится на пост-шоу 11 сезона проекта "Холостяк". Для публичного выхода певица выбрала роскошный аутфит – удлиненный жакет. Перед камерами она смело обнажила стройные ножки.
Очевидно, главная интрига специального выпуска "Холостяк. Жизнь после проекта" – остались ли вместе главный герой Михаил Заливако с победительницей Анной Богдан. Однако гостьей пост-шоу станет и Злата Огневич, которая раскроет много эксклюзивов нового сезона "Холостячки". Для съемок, которые состоялись накануне, артистка выбрала эффектный наряд.
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Смелый образ Златы Огневич
Перед десятками камер певица появилась в соблазнительном женственном аутфите. Она надела классический удлиненный жакет черного цвета, украшенный золотистыми цепочками и бахромой. Хрупкую талию Злата Огневич подчеркнула кожаным ремнем от бренда Gucci.
Злата Огневич в удлиненном пиджаке / Фото из инстаграма "Холостячки"
"Холостячка" не подобрала низ, поэтому смело щеголяла подтянутыми ножками в наряде длины мини. Под стильный жакет она надела лишь элегантное атласное боди без бретелей, которое засветила благодаря глубокому декольте. Злата Огневич снималась в изящных нюдовых босоножках на высоком каблуке.
Финальными элементами образа новой "Холостячки" стали лаконичная золотая цепочка и объемная укладка. Легким макияжем стилисты проекта подчеркнули и без того фантастическую внешность Огневич.
Злата Огневич с Григорием Решетником / Фото из инстаграма "Холостячки"
Злата Огневич с Григорием Решетником / Фото из инстаграма "Холостячки"
Предыдущие образы Златы Огневич:
- героиня "Холостячки" взбудоражила сеть фото в ярко-зеленом костюме на голое тело;
- в красном платье с принтом в белых цветках звезда отдыхала в Турции;
- на себе певица демонстрировала хит весны – стильный укороченный жакет.