"Холостячка" 2 сезон 6 выпуск: поцелуи, детектор лжи и страстные танцы под дождем

Второй сезон романтического реалити-шоу "Холостячка" уже шесть недель удивляет зрителей. Миллионы людей из разных уголков страны наблюдают за тем, как Злата Огневич ищет любовь. В новом выпуске девушка познакомила мужчин со своей жизнью, работой.

С каждым из участников у "Холостячки" есть своя, особая история, однако лишь с одним удастся продолжить ее после проекта. Чем ближе к финалу, тем сильнее конкуренция между мужчинами. Все они стремятся к одному – услышать заветное "да" от Златы. Кто получил на это шанс в 6 выпуске, а с кем девушка попрощалась навсегда – узнавайте в материале.

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Съемки музыкального видео с Андреем Хветкевичем и Винченцо

Злата решила пригласить мужчин на съемки видео, которое используют на концерте для сопровождения песни. Поскольку начался дождь, "Холостячка" решила поговорить с мужчинами. Винченцо приготовил для нее подарок – знаменитое лондонское печенье и ее портрет, который переместил на холст. Однако Огневич не чувствует с его стороны искренности и до конца не верит ему.

Андрей во время разговора признался, что очень хочет детей, но его бывшая девушка сделала аборт без его согласия. Поэтому для него очень важно, чтобы будущая избранница была откровенной. Мужчина подчеркнул, что ради Златы готов переехать в Киев.



Винченцо и Андрей на свидании / Фото из инстаграма "Холостячки"

После дождя все вернулись на съемочную площадку, где мужчины старались быть как можно ближе к "Холостячке". Винченцо, по мнению Златы, слишком переигрывал, она не верила в искренность его чувств. А вот Андрей открылся, смог завоевать доверие Огневич.

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Свидание с Олегом, Владом и Максимом на Atlas Weekend

Мужчины встретились с артисткой в гримерке перед ее выходом на сцену. Злата хотела показать участникам закулисье ее концертной жизни. Чтобы поддержать "Холостячку", Влад и Максим подготовили плакаты, с которыми стояли под сценой. Она отметила, что очень приятно было видеть мужчин рядом в такие моменты. После выступления на фестивале Огневич решила пообщаться с мужчинами. Первым стал Влад, который рассказал историю семьи: его мать умерла несколько лет назад после 20 лет борьбы с раком. Мужчина понимает, что поддерживать ее жизнедеятельность помогали деньги отца, поэтому он хочет много зарабатывать, чтобы в любых ситуациях защитить себя и свою женщину. Злата отметила, что с Владом ей очень хорошо и легко, как с другом, однако романтических отношений она не чувствует.

Что касается Олега, то для Златы мужчина открылся с неожиданной стороны. Специально для приватного разговора со Златой он подготовил мультфильм, который создала для него его подруга. В главных ролях была принцесса Злата и викинг Олег. Как и во всех замечательных историях, пару в конце ждал счастливый конец. Холостячка отметила, что такой приятный подарок для нее был очень ценным.

С Максимом "Холостячка" захотела провести больше времени, поэтому попросила его помочь с вещами, отвезти их домой. Мужчине этот жест был чрезвычайно приятным, поэтому они вместе уехали. Мужчины, оставшиеся за кулисами проекта и в гостевом доме, были шокированы таким развитием событий. Но Максим время не терял – он привез цветы артистки в ее дом и подарил масло для ног, после чего сразу приступил к массажу. А затем нежно и одновременно страстно поцеловал, показав свои чувства, которые были взаимными.



Поцелуй Максима Тарапаты и Златы / Фото из инстаграма шоу

Свидание с Романом Свечкоренко на стретчинге

После концертов у Златы очень болит спина, а стретчинг помогает восстановиться. Свидание началось с растяжки. Для Романа такое занятие было непривычным, поэтому он чувствовал себя некомфортно. "Холостячка" пыталась поддержать мужчину. Он признался, что не очень любит экстрим, поскольку это опасно, а у него есть дочь и он не хочет, чтобы она осталась без отца.



Роман и Злата на стретчинге / Фото из инстаграма шоу

Также Злата приготовила для Романа релакс в виде SPA. Там они пообщались, а после разговора мужчина сделал "Холостячке" приятный массаж. Это очень сблизило их, помогло лучше почувствовать друг друга. Свидание завершилось за романтическим ужином с фруктами и вином, где Роман подарил Огневич цветок в горшке, который был похож на факел. А во время разговора они представляли совместную жизнь, детей и просто наслаждались моментом. Злата и Роман неоднократно отмечали, что им очень интересно вместе.

Признания Романа Свечкоренко, Андрея Задворного и Влада на детекторе лжи

Роман Свечкоренко

Он не рассматривает проект "Холостячка", как пиар личного блога в инстаграме.

Роман был женат и до участия в проекте официально не развелся.

Влад Ясько

Участник был участником свингер-клуба вместе с бывшей девушкой.

Влад сказал, что не знакомился с женщинами ради секса, однако полиграф показал, что это неправда.

Мужчина не мог ответить на вопрос относительно признания бывшей, поэтому не удалось определить, говорит ли он правду.

Андрей Задворный

Андрей признался, что у него есть чувства к Злате и он хочет создать с ней семью.

Мужчина пришел на проект не ради пиара.

Задворный сказал, что у него не было секса во время участия в проекте, однако полиграфолог определил, что это ложь.



Влад, Роман и Андрей перед проверкой на полиграфе / Фото из инстаграма шоу

Во время разговора со Златой Андрей подчеркнул, что у него не было секса во время проекта. После этого провокационного вопроса поделился, что узнал об измене любимой на расстоянии. Это было очень больно и от этого он был разбит. "Холостячка" же поинтересовалась, для чего он рассказал другим мужчинам об их поцелуе, который был на прошлой неделе. Задворный признался, что не может сдерживаться, когда счастлив.

Роман же разозлился, когда начались вопросы о его разводе. Он заявил, что сейчас самым важным человеком для него является дочь, за которую он волнуется и не хочет психологически травмировать ее. После проверки на полиграфе стало известно, что он писал Ксении Мишиной и интересовался, как принять участие в "Холостячке", однако делал это в шутку. Свечкоренко подчеркнул, что он искренний со Златой и уверен, что она это знает.

Ответы Влада были неоднозначными, он будто убегал от вопросов. Оказалось, что, идя на проект, он общался с участниками первого сезона, интересовался, как продержаться как можно дольше в шоу. А на детекторе лжи сказал, что не готов строить отношения с "Холостячкой". Однако во время личного разговора с ней говорил совсем другое. И после этого диалога Злата решила попрощаться с Владом.

Церемония роз

Роман Свечкоренко извинился перед "Холостячкой" за то, что сразу не рассказал о своем разводе. Злата испытывает симпатию к этому мужчине, поэтому ее эта ситуация поставила в сложное положение.

Огневич объявила мужчинам, что на этой неделе во время церемонии она хочет пообщаться с каждым из участников в отдельности. В результате этих разговоров бутоньерки получили:

Максим Тарапата;

Дмитрий Шевченко;

Роман Васильев;

Андрей Задворный;

Андрей Хветкевич;

Олег Плахотнюк.

А Винченцо Дулепа навсегда покинул шоу. Роману Свечкоренко Злата дала шанс. Она отметила, что он сможет вернуться на проект после того, как официально оформит развод. "Холостячка" сделала это, потому что чувствует химию и хочет проводить время с этим мужчиной.