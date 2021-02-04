Дружина Андрія Джеджули Юлія Леус перебуває на останньому місяці вагітності. Вона висловилась про життя з чоловіком. Юлія заявила, що досі живе з шоуменом, але хоче з ним розлучитися

Джерело: "Зірковий шлях"

Після гучного скандалу в подружжі українського шоумена Андрія Джеджули та його дружини Юлії Леус, жінка розповіла про їхні стосунки. Пара досі живе разом попри конфлікт.

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Дружина Андрія Джеджули про стосунки з чоловіком

Подружжя Андрія та Юлії досі живе разом через те, що власна оселя жінки не добудована. Вони спілкуються між собою, але тільки у питаннях вагітності. В пари окремі кімнати, але шоумен готує Юлії сніданок чи вечерю, носить їжу в ліжко. Коментувати скандал вона відмовилась.

Юлія Леус наголосила, що хоче розлучитися з Андрієм Джеджулою. Але поки що, вона не може вирішити ці питання.

Я хочу розлучатися. Він поки не хоче. Сказав – після пологів поговоримо. Ну, почекаємо. У мене поки фізично на це немає ні часу, ні сил. Тому що мені тільки лежати потрібно,

– зізналась жінка.

Дружина шоумена поділилась, що поставила на перше місце малюка. Вона не хоче нервуватися, тому планує спершу народити, зміцніти й вже згодом буде вирішувати, як жити далі.

Відомо, що Юлія Леус з чоловіком планували партнерські пологи. Але через складні стосунки, жінка не хоче народжувати в присутності шоумена.

Нагадаємо, що Юлія Леус вже розлучалась з Андрієм Джеджулою. Але вони одружилися знову.

Дивіться інтерв'ю з Юлією Леус в програмі "Зірковий шлях":

Що відомо про скандал навколо Юлії Леус та Андрія Джеджули