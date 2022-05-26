Хочу, чтобы люди не плакали, – Виталий Козловский дал 3 концерта в укрытиях Запорожья

Певец Виталий Козловский встретился с украинцами в Запорожье. Он спел для военных, врачей, переселенцев из Мариуполя. Чтобы концерты были максимально безопасны, их провели в укрытии.

Виталий Козловский поддерживает украинцев на культурном фронте. Он встречается с земляками, чтобы хоть немного отвлечь их от мыслей о войне и ужасных реалиях.

Смотрите также Ричард Гир впервые спел: Джамала показала щемящие видео с концерта в поддержку Украины

Виталий Козловский выступил в Запорожье

Артист опубликовал видео трогательных встреч. Виталий спел для наших защитников, врачей, а также людей, которые из-за боевых действий потеряли жилье. Сейчас миллионы украинцев вынуждены покидать родные дома из-за безжалостных обстрелов со стороны россиян. Раньше наши артисты выступали на больших сценах, а сейчас услаждают людей песнями в укрытиях.

Запорожье. Вместо площадей и домов культуры, три концерта в бункере. Для военных, врачей и переселенцев из Мариуполя. Я хочу, чтобы люди не плакали. Я хочу, чтобы люди улыбались и плясали от души в свободной нашей Украине. Так и будет,

– написал Козловский под видео.

Концерт Виталия Козловского в Запорожье: смотрите видео онлайн

В комментариях под роликом украинцы благодарят певца за поддержку. Сейчас каждый из нас переживает сложные времена, поэтому как никогда необходимо единение, понимание, помощь.