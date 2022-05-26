Хочу, чтобы люди не плакали, – Виталий Козловский дал 3 концерта в укрытиях Запорожья
Источник:инстаграмм Виталия Козловского
Певец Виталий Козловский встретился с украинцами в Запорожье. Он спел для военных, врачей, переселенцев из Мариуполя. Чтобы концерты были максимально безопасны, их провели в укрытии.
Виталий Козловский поддерживает украинцев на культурном фронте. Он встречается с земляками, чтобы хоть немного отвлечь их от мыслей о войне и ужасных реалиях.
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Виталий Козловский выступил в Запорожье
Артист опубликовал видео трогательных встреч. Виталий спел для наших защитников, врачей, а также людей, которые из-за боевых действий потеряли жилье. Сейчас миллионы украинцев вынуждены покидать родные дома из-за безжалостных обстрелов со стороны россиян. Раньше наши артисты выступали на больших сценах, а сейчас услаждают людей песнями в укрытиях.
Запорожье. Вместо площадей и домов культуры, три концерта в бункере. Для военных, врачей и переселенцев из Мариуполя. Я хочу, чтобы люди не плакали. Я хочу, чтобы люди улыбались и плясали от души в свободной нашей Украине. Так и будет,
– написал Козловский под видео.
Концерт Виталия Козловского в Запорожье: смотрите видео онлайн
В комментариях под роликом украинцы благодарят певца за поддержку. Сейчас каждый из нас переживает сложные времена, поэтому как никогда необходимо единение, понимание, помощь.
- "Все артисты, которые остались в Украине и поддерживают наших украинцев и военных, – фантастические и большие молодцы! Спасибо вам! Вы даже не представляете, как это важно!"
- "Спасибо за поддержку!"
- "Спасибо, что своими песнями поддерживаете украинцев и помогаете в сложные времена".
- "Да и будет! Мы победим! Ты сейчас даришь очень важные эмоции людям!"
- "Ты невероятный!"
- "Спасибо, что дарите людям улыбки!"