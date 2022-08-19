Тарас Тополя о "хлопке" в Белгороде: "Возили боеприпасы и обстреливали наш батальон"

Новый "хлопок" в Белгородской области начался вечером 18 августа. Находящийся в составе терробороны Тарас Тополя рассказал, что пылал склад с боеприпасами, которыми обстреливали Харьковскую область, в частности батальон, в котором служат "Антитела".

Загадочный "хлопок" был в районе села Тимоново Валуйского городского округа. В эфире 24 канала Тарас Тополя рассказал, где еще есть большой склад с ожидающими уничтожения боеприпасами оккупантов.

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Тарас Тополя о "хлопке" в Белгороде

18 августа оккупантам было жарко. В Белгороде загорелся склад с боеприпасами, которые детонировали по меньшей мере несколько часов. В частности, были мощные вспышки на месте возгорания. Это свидетельствовало о том, что снаряды продолжали взрываться.

В разговоре с журналистами 24 канала Тарас Тополя рассказал, что это один из самых больших складов, откуда оккупанты возили оружие, которым обстреливали Харьковскую область. В частности, те территории, где служит батальон Тараса. Также наши защитники ждут "хлопок" на складах российских оккупантов в Казачьей Лопане.

Какие ранения на войне являются самыми частыми

На войне Тарас вместе с коллегами из группы "Антитела" выполняет функции парамедика. Сейчас их подразделение находится на ротации, но совсем скоро вернется на службу. Тарас признался, что в последнее время чаще всего ранения наших защитников из-за взрывов мин – ранения грудной клетки, конечностей, ранения, из-за которых происходит ампутация конечностей. Тоже контузии.

Хочу заметить, что эта война – это война артиллерии. Соотношение непосредственных боевых контактов к стрелковому оружию, то на нашем направлении это где-то 80:20,

– сказал Тарас Тополя.

Тарас Тополя о службе в ВСУ и благотворительном фонде: смотрите видео онлайн