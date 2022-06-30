Покорили TikTok и сердца украинцев: хиты июня от наших звезд

Во время войны артисты не перестают выпускать новые песни. Трогательными и энергичными треками они не только популяризируют украинскую культуру, но и поднимают патриотический дух, мотивируют не опускать руки.

В первый месяц лета звезды презентовали песни о войне, Украине, любви. Сейчас у всех мысли только об одном – победе, которую мы все очень ждем.

Интересно Интервью с POSITIFF, Michelle Andrade и Alina Pash: "Рамки, которые были до войны, разрушены"

Украинские артисты порадовали неожиданными, яркими коллаборациями, тронули лирическими треками. Сейчас можно увидеть сотрудничество, которое в мирное время, наверное, не состоялось бы. Война сплотила Украину и ее народ, объединила музыкантов, стремящихся улучшить боевой дух наших защитников и земляков. Каждый приближает победу на своем фронте. В частности, одним из самых ярких хитов июня стал "Ми з України", к исполнению которой присоединились все топовые украинские звезды. Эта песня создана, чтобы выразить поддержку и уважение несокрушимости, сплоченности и боевому духу нашего народа в этой жестокой войне. Все мы, как один, боремся за свободу и европейское будущее Украины.

Звезды шоу-бизнеса – "Ми з України": смотрите видео онлайн

На войну пошли тысячи сыновей, которых матери с молитвами ждут дома. Исполнитель Alekseev в День защиты детей встряхнул песней "Мама". Это композиция о каждом из нас, о благодарности самому дорогому в мире человеку, о праве на детство, о мире любви, нежности и теплоты!

Alekseev – "Мама": смотрите видео онлайн

Несколько премьер знаменитости посвятили сотому дню войны.

Эксгастролер Светлана Лобода выпустила проницательную песню "Молитва" , которая довела сеть до слез.

выпустила проницательную песню , которая довела сеть до слез. Бандуристка KRUТЬ презентовала посвящение каждому украинцу, пережившему 100 дней войны, – "Скажи мені, Боже" .

презентовала посвящение каждому украинцу, пережившему 100 дней войны, – . Артем Пивоваров и Надя Дорофеева записать трек, пронизанный болью, на "Думи" Шевченко.

Светлана Лобода – "Молитва": смотрите видео онлайн

KRUТЬ – "Скажи мені, Боже": смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров и Надя Дорофеева – "Думи": смотрите видео онлайн

Леся Никитюк переквалифицировалась из телеведущей в волонтера, но поднимать настроение своей многомиллионной публике не забывает. На этот раз звезда порадовала еще и фанатов Степана Гиги – перепела его "Цей сон".

Леся Никитюк – "Цей сон": смотрите видео онлайн

Alyona Alyona и Jerry Heil за время войны уже записали три совместных трека. В июне исполнительницы представили проницательную композицию "Чому?".

Alyona Alyona и Jerry Heil – "Чому?": смотрите видео онлайн

Популярные артисты POSITIFF, Michelle Andrade и Alina Pash объединились в песне-благодарности непобедимым украинским героям, ежедневно борющимся за Украину – "Перед світанком". В новом треке музыканты чтят отвагу и храбрость наших защитников смелыми хип-хоп битами, переплетающимися с украинскими народными мотивами.

POSITIFF, Michelle Andrade и Alina Pash – "Перед світанком": смотрите видео онлайн

Настя Каменских уже больше 4 месяцев находится за границей, но в новой песне Back Home артистка призналась, что хочет домой.

NK – Back Home: смотрите видео онлайн

Владимир Дантес выпустил новую украиноязычную песню "Тільки ми". Он посвятил ее теме любви и парам, которые развелись из-за войны.

Владимир Дантес – "Тільки ми": смотрите видео онлайн

Главным хитом июня в TikTok стал "Ластівки". Украинцы сняли под него огромное количество зажигательных роликов, так что вы, вероятно, уже слышали его. А полной версией можете насладиться прямо сейчас.

Chico & Qatoshi – "Ластівки": смотрите видео онлайн