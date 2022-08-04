Alina Pash, Wellboy и другие: лучшие хиты июля, которые заполонили плейлисты украинцев

Лето для наших артистов богато новыми песнями и коллаборациями. В июне они порадовали поклонников неожиданными дуэтами, поэтому на этом не остановились. Песни, которыми можете пополнить свой плей-лист, – далее.

Wellboy выпустил первую песню без продюсирования Бардаша, Alyona Alyona и Jerry Heil продолжили радовать общими треками, а Монатик представил целый альбом под названием "ART Оборона".

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Естественно, что главной темой большинства треков является война в Украине. Сейчас трудно писать и думать о чем-нибудь другом. Каждый день гибнут мирные люди, наши защитники рискуют жизнью, изгоняя оккупантов. Всю боль, смелость украинцев, жажду жизни и желание навсегда освободиться от российских захватчиков артисты преподают в песнях. Премьеры июля, уже ставшие хитами, смотрите дальше в подборке 24 канала.

Хиты июля от украинских артистов

"Друга Ріка" – "Чи ти почув": смотрите видео онлайн

MamaRika – "Як ти там живеш": смотрите видео онлайн

Jerry Heil, Alyona Alyona, Ela – Kupala: видео онлайн

Alina Pash – Heaven: смотрите видео онлайн

ТНМК – "Енергодар – це Україна": смотрите видео онлайн

Wellboy – "Ворогів на ножі": смотрите видео онлайн

Тарас Боровок – HIMARS: смотрите видео онлайн

TAYANNA – "Гори": смотрите видео онлайн

ROXOLANA – "Не бійся": смотрите видео онлайн

"Океан Эльзы" – "Квіти мінних зон": смотрите видео онлайн

Злата Огневич – "Світло": смотрите видео онлайн

Kozak System – "Не покинь": смотрите видео онлайн