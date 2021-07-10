Хейли Бибер без белья позировала в мини-платье со шнуровкой

24-летняя американская модель Хейли Бибер знает толк в моде. Она продемонстрировала тренд, на который решатся только самые смелые красавицы. Жена Джастина Бибера примерила откровенное мини-платье, под которое не надела белье.

В профиле с почти 36-миллионной аудиторией Хейли Бибер опубликовала серию провокационных фото. Перед камерой она позировала в черном мини-платье с длинными рукавами.

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Однако модель не была бы собой, если бы выбрала классическое маленькое черное платье. На ней был наряд с обнаженной спиной и шнуровкой до бедер. Под него Хейли Бибер не одела ни бюстгальтер, ни трусики. Так, звезда засветила сексуальные ягодицы и хрупкую талию.

К слову, жена Бибера фотографировалась без макияжа. Она показала естественную красоту. То ли за милую внешность, то ли за горячие формы модель засыпали лайками. Их набралось аж 1,6 миллиона!

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