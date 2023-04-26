Впервые это говорю, – ХАС откровенно признался, как его вывозили на сцену на кушетке

Украинский рэпер ХАС в откровенном интервью поделился потрясающими подробностями. Артист признался, что несколько концертов на сцену его вывозили на кушетке, однако об этом никто не знал.

Творческая карьера ХАСа (настоящее имя – Хассан Назар-Хайдар Алиевич) началась с группы RIZUPS. В интервью 24 Каналу артист признался, что создал коллектив через свой комплекс. ХАС думал, что сам не сможет справиться со всем, поэтому собирал вокруг людей, которые бы помогли в этом.

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Однако впоследствии коллектив распался. По словам Назара, было множество причин. В частности, за RIZUPS есть клеймо остросоциальных чуваков, не имеющих права написать куражную песню. Потому что это вызывает сразу такую реакцию: "Фу". А ХАС может позволить себе все.

Также были внутренние конфликты, проблемы из-за денег, наркотиков: "Я не позволяю людям нетрезвыми выходить на сцену. Это табу. После – живи, как хочешь, но чтобы это не влияло на людей. Потому что ты просто обслуживающий персонал, ничем не отличаешься от официанта , который должен улыбаться своему клиенту.

Ни один человек в зале не должен знать, что у тебя происходит. По собственному опыту говорю. Бросила девушка, внутреннее кровотечение – безразлично. В одном из туров у меня было 5 концертов, когда меня на кушетке привозили на сцену и со сцены забирали на ней в отель. Кто об этом знал? Нет, я в первый раз это говорю. Никто никогда этого не знал. Человек не должен знать твоих проблем. Она не пришла слушать о проблемах. Она пришла развлечься, отвлечься, насытиться эмоциями. Разными. Но не твоими. А когда выходишь на сцену под наркотой или в состоянии алкогольного опьянения – это неуважение к зрителю. И все,

– откровенно рассказал ХАС.

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Теперь ХАС активно развивает сольную карьеру. Он пишет треки не только для себя, но и для самых популярных артистов этой страны, собирает полные залы на сольных концертах.