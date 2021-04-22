До масштабного шоу "Десять" гурту The Hardkiss залишалося трохи більше як місяць. Оскільки уряд продовжив карантин до 30 червня, а Київ досі перебуває в "червоній" зоні, артисти вирішили перенести довгоочікуваний рок-концерт на НСК "Олімпійському".

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Лідерка колективу Юлія Саніна повідомила, що як вони, так і їхні партнери не розуміють, коли і в якому форматі в столиці дозволять масові заходи. Після розмови з керівництвом НСК "Олімпійський" і Міністерством культури музиканти обрали нову дату грандіозного концерту. Це 18 червня 2022 року!

Шоу "Десять" переноситься на 2022 рік! Для нас вкрай важливо зберегти атмосферу рок-концерту, яка немислима без фан-зон. Нова дата ексклюзивного шоу "Десять" – 18 червня 2022 року,

– повідомила фронтвумен The Hardkiss.