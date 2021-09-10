Группа TVORCHI презентовала новый альбом ROAD и готовится к масштабному шоу в столице

Эпатажная украинская группа из Тернополя TVORCHI выпустил свой четвертый студийный альбом под названием ROAD. Кроме выхода альбома, музыканты отмечают еще одно важное событие – свой первый большой концерт в Киеве.

О выходе новой пластинки группа TVORCHI сообщала еще за несколько недель до релиза. Сингл Falling стал первым треком, который вошел в новый альбом ROAD, и уже покорил тикток сеть.

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Что касается новых песен, то слушатели смогут услышать следующие 10 треков:

Intro Road

Electrify

Alive

Crush

Code

Troublemaker

Иди сюда

Loco

Dance on the Beat

Стоит добавить, что прошлогодний альбом исполнителей 13 Waves получил награду "Альбом года" на премии YUNA.

Первый сольный концерт TVORCHI

Музыканты решили оригинально презентовать свою новую пластинку, сыграв концерт на Киевском велотреке 17 сентября – через неделю после релиза. Артисты обещают не только удивить локацией, но и сценой, которая повторит силуэты велотрека, а также лазерными инсталляциями.

Нет более идеальной площадки для проведения нашего шоу ROAD, чем Киевский велотрек. Это место с историей и характером, которое раскроется по-новому, когда на нем зазвучат наши треки. Мы приглашаем каждого разделить с нами вечер 17 сентября, потому что это будет действительно особая встреча,

– отметил коллектив.

Главным месседжем новой пластинки ROAD стал лозунг – не жить от цели к цели, а наслаждаться своей дорогой ежесекундно. Именно такую философию, по мнению артистов, должна исповедовать молодежь. Поэтому и локация для концерта была выбрана не случайно – Киевский велотрек уже давно является эпицентром молодежной мекки, где урбан граничит с архитектурными памятниками, а дорога и является главным смыслом.



Группа TVORCHI презентует альбом ROAD на Киевском велотреке / Фото из Фейсбука группы