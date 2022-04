Группа Simple Plan записала клип об Украине: показали руины, разрушенные судьбы и сопротивление

Канадская музыкальная рок-группа Simple Plan записала песню и видеоклип в поддержку украинцев, пострадавших от войны. В нем можно увидеть историю отважных украинцев и тысячи изуродованных судеб через руки россиян.

Как сообщили музыканты в сети, идея сделать видео возникла после обсуждения с "хорошим другом" и режиссером украинского происхождения Йенсеном Ноэном, ставшим автором клипа.

К слову Культурная победа: кто еще, кроме Билли Айлиш, Pink Floyd, Måneskin, посвятили песни украинцам

Когда мы увидели первые кадры войны в Украине, это разбило нам сердце, мы почувствовали бессилие. Влияние на маленьких детей и семьи было особенно разрушительным и вызвало у нас желание чем-то помочь,

– поделились участники группы.

Песня называется Wake Me Up (When This Nightmare's Over) – "Разбудите меня (Когда закончится этот ужас)". Музыканты отметили, что невероятно довольны работой талантливой украинской команды, в результате чего получилось "такое чуткое, эмоциональное музыкальное видео". В видеоролике показано, как с началом войны семья разводится, поскольку отец уходит на фронт, а девочка с мамой остаются в укрытии и страдают от бомбежек.

Simple Plan – Wake Me Up: смотреть видео онлайн

Все деньги, вырученные от музыкального клипа, музыканты Simple Plan передадут UNICEF для помощи семьям, пострадавшим от войны в Украине.