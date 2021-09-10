Группа KALUSH спела с Кристиной Соловий: проникновенный клип на песню "Такси"

Рэп-группа KALUSH и украинская певица Кристина Соловий презентовали совместную песню "Такси", а также романтичный клип на нее. Звезды рассказали о чувственной истории любви.

Украинская рэп-группа KALUSH и певица Кристина Соловий порадовали поклонников общей проникновенной композицией. Они также опубликовали клип на официальной странице в ютубе.

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Совместная песня KALUSH и Кристины Соловий

Исполнители в песне "Такси" рассказали о сложной истории любви. В ней говорится о паре, которая уже разошлась, однако так и не может отпустить друг друга. Их общение вошло в привычку и, вероятно, превратилось в зависимость.

"Каждая любовь – отдельный фэнтези-мир, сотканный из личных воспоминаний, которые останутся рисунками в памяти на всю жизнь. Эта песня о расставании двух людей. Они понимают, что не могут больше быть вместе, находят миллионы аргументов, почему их история закончилась. Но, когда видятся или пишут друг другу – могут сказать лишь – "только не сегодня, не исчезай в такси"", – рассказала о композиции Кристина Соловий.

В клипе Псючий Син (лидер группы KALUSH) и Кристина Соловий играют роль именно тех парня и девушки, которые только недавно прекратили отношения, но не могут до конца расстаться друг с другом.

"Только не сегодня, не исчезай в такси, потому что без тебя в городе гаснут все огни". Уверен, что каждый имеет человека, которому может посвятить такие слова. Эта песня – история, которая заставляет переживать слушателя. История, затрагивающая даже тех, кому она чужда. История, которая была у каждого из нас,

– поделился солист.

KALUSH и Кристина Соловий – "Такси": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Всего за несколько часов клип на песню "Такси" набрал более 25 тысяч просмотров и множество комментариев. Поклонники удивлены, но одновременно и довольны неожиданной коллаборацией лирической певицы и рэп-группы.