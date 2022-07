Coldplay пригласили на сцену украинских детей: щемящее видео, где они поют о Супергерое

18:25

Британская группа Coldplay в рамках мирового тура поражает своей поддержкой Украину. Недавно он исполнил песню группы "Океана Эльзы" – "Обійми", спел на украинском, а теперь пригласил на сцену детей из Украины. Они исполнили песню Something Just Like This.