Coldplay пригласили на сцену украинских детей: щемящее видео, где они поют о Супергерое

Британская группа Coldplay в рамках мирового тура поражает своей поддержкой Украину. Недавно он исполнил песню группы "Океана Эльзы" – "Обійми", спел на украинском, а теперь пригласил на сцену детей из Украины. Они исполнили песню Something Just Like This.

Мировой тур группы Coldplay путешествует по Европе, и 10 июля в Берлине солист и клавишник Крис Мартин в очередной раз продемонстрировал солидарность с Украиной. На его руке на протяжении всего концерта была сине-желтая повязка, а перед одной из композиций он поблагодарил Германию за помощь Украине и пригласил детей.

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Солист группы Крис Мартин в Берлине / Фото из инстаграмма группы

Это были участники детского хора Color Music из Украины из Днепра. Вместе с Крисом они спели хит Coldplay "Something just like this", где их поддержал весь стадион. Эта песня о том, что разочарованный человек просит у своих близких быть не обязательно супергероями, а что-то в этом роде: чтобы можно было поговорить, поскучать по кем-то, иметь опору в жизни.

"Спасибо, что пришли несмотря на трафик, ковид, проблемы с экономикой, несмотря на войну, все это безумие, что происходит. Поскольку сейчас здесь концентрация любви от немцев, я подумал, что мы можем сделать что-то другое. Мы встретили детей из Украины. Это детский хор. Но сначала я хочу принести свои комплименты немцам, которые принимают людей, оказавшихся в беде. Немцы подают пример для всего мира. Мы благодарим вас за помощь", – заявил исполнитель.

Coldplay и детский хор Color Music: слушать онлайн

Британская группа Coldplay также опубликовала в своем инстаграмме 2 кадра с концерта в Берлине – с солистом и украинскими детьми. Музыканты также обозначили в сообщении страницу детского хора.



Хор детей Color Music и группа Coldplay в Берлине / Фото из инстаграмма группы