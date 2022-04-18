Горбунов, Тарабарова, Собчук: украинские звезды встретились с пограничниками

Украинские пограничники первыми встречают врагов и дают им достойный отпор. Известные люди встретились с нашими военными и поблагодарили их за верную службу родной земле.

Работники Госпогранслужбы днем ​​и ночью защищают территорию нашей страны от российского нашествия. А также помогают эвакуироваться тем, кто решает покинуть Украину, чтобы спасти жизнь.

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Украинские звезды встретились с пограничниками

Чтобы выразить свою благодарность, украинские звезды встретились с пограничниками. Светлана Тарабарова, Олег Собчук, Юрий Горбунов и другие известные люди порадовали военнослужащих выступлением. Они пытались, чтобы хотя бы на время наши защитники забыли обо всех тех ужасах, которые им приходится переживать.

В первые недели войны пограничники вообще не спали. Они первыми встречали врага и давали ему отпор. Через них прошли миллионы украинских граждан, которые в спешке выезжали за границу, а теперь, к счастью, возвращаются домой.

Очень были рады навестить этих мужественных людей и поддержать их!

– написал под фото Юрий Горбунов.



Украинские звезды посетили пограничников / Фото с инстаграмма Юрия Горбунова



Украинские звезды посетили пограничников / Фото с инстаграмма Юрия Горбунова

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