В Гонконге на участников бойз-бэнда Mirror упал огромный экран: видео 18+

В Гонконге во время концерта группы Mirror на одного из танцоров упал огромный экран. Несколько артистов пострадали.

28 февраля в Гонконге произошел несчастный случай с участниками бойз-бэнда Mirror. Во время выступления на них рухнул гигантский экран.

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Группа из Гонконга пострадала на концерте

Во время выступления на артистов свалился огромный светодиодный экран, оторвавшийся от троса и взлетевший с потолка. Он упал на одного из танцовщиков, он в тяжелом состоянии. Пострадал еще один артист – у него диагностировали травму головы, однако состояние стабильное.

После этого концерт был немедленно остановлен, а зрителей попросили покинуть зал, но сказали, что они могут сохранить свои билеты до последующего сообщения.

– пишут журналисты.

После случая музыканты отменили серию своих последующих концертов, а в сети разразился скандал. Пользователи сети возмущаются, что организаторы мероприятия не проверили, соблюдены ли все нормы безопасности. Правительство Гонконга тем временем прекратило возможность выступать в заведении, где произошел жуткий инцидент.

На танцовщика упал большой экран: видео 18+ (не рекомендуем к просмотру уязвимым и несовершеннолетним)

Жуткие инциденты на концертах