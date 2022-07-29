В Гонконге на участников бойз-бэнда Mirror упал огромный экран: видео 18+
Источник:Variety
В Гонконге во время концерта группы Mirror на одного из танцоров упал огромный экран. Несколько артистов пострадали.
28 февраля в Гонконге произошел несчастный случай с участниками бойз-бэнда Mirror. Во время выступления на них рухнул гигантский экран.
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Группа из Гонконга пострадала на концерте
Во время выступления на артистов свалился огромный светодиодный экран, оторвавшийся от троса и взлетевший с потолка. Он упал на одного из танцовщиков, он в тяжелом состоянии. Пострадал еще один артист – у него диагностировали травму головы, однако состояние стабильное.
После этого концерт был немедленно остановлен, а зрителей попросили покинуть зал, но сказали, что они могут сохранить свои билеты до последующего сообщения.
– пишут журналисты.
После случая музыканты отменили серию своих последующих концертов, а в сети разразился скандал. Пользователи сети возмущаются, что организаторы мероприятия не проверили, соблюдены ли все нормы безопасности. Правительство Гонконга тем временем прекратило возможность выступать в заведении, где произошел жуткий инцидент.
На танцовщика упал большой экран: видео 18+ (не рекомендуем к просмотру уязвимым и несовершеннолетним)
Жуткие инциденты на концертах
- В 1979 году 11 человек погибли в толпе 8 тысяч фанов британской рок-группы The Who. Поклонники ждали начала шоу и как только оно началось, люди ворвались в дверь концертного зала, образовав смертельную давку.
- В 2000 году на датском фестивале Roskilde Festival играла грандж-группа Pearl Jam. Фанаты без разрешения выбрались на сцену, а 9 человек умерли из-за давки.
- Во время выступления американской группы Pantera произошел несчастный случай, когда смертельно пострадали и фаны и рок-музыкант. Натан Гейл начал стрельбу и убил четырех человек, включая гитариста группы Даймбег Даррелла.