В первую годовщину смерти: как королевская семья почтила память Елизаветы II

Ровно год назад 8 сентября 2022 весь мир всколыхнула новость о смерти королева Елизавета II. В возрасте 96 лет ее сердце остановилось в замке Балморал в Шотландии.

В годовщину ее смерти королевская семья почтила память королевы. Они опубликовали архивные фото Елизаветы II. Кроме того, Чарльз III выразил свои воспоминания о королеве.

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Как королевская семья почтила память Елизаветы II в первую годовщину ее смерти

В инстаграмме королевской семьи выставили фотографию покойной монархини. На фото улыбающаяся Елизавета предстала в нежно-лавандовом платье с элегантной брошью, ожерельем, колье и кольцом.

Светлая и вечная память. Ее Величество Королева Елизавета II, 21 апреля 1926 – 8 сентября 2022 года,

– написали под фото.

Король Чарльз III, который после смерти матери занял престол, также выразил свою искреннюю благодарность королю Елизавете II и поблагодарил британское население за непреклонную поддержку в течение первого года его правления.

Отмечая первую годовщину смерти Ее Величества и мое вступление на престол, мы с большой любовью вспоминаем ее долгую жизнь, преданное служение и все, что она означала для многих из нас,

– отметил сын королевы Елизаветы II.

Чарльз III добавил: "Я также очень благодарен за любовь и поддержку, которые были оказаны мне и моей жене в течение этого года, поскольку мы делаем все возможное, чтобы служить всем вам".

Что известно о смерти Елизаветы II: коротко

Она ушла из жизни 8 сентября 2022 в возрасте 96 лет. Официально о смерти королевы объявили в 18:30 по местному времени.

В свидетельстве о смерти Елизаветы указано, что она умерла из-за возраста.

Ее похоронили в мемориальной часовне короля Георга VI рядом с отцом, матерью и сестрой. Рядом с ней также перезахоронили ее любимого супруга, принца Филиппа, с которым она прожила в браке 73 года.

В этом году члены королевской семьи соберутся в Балморале 8 сентября, чтобы совместно почтить память королевы.