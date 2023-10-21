От народных до "Скрябина" и "Океана Эльзы": какие украинские песни украли россияне

Россия всю свою историю нагло грабила украинцев и выдавала ворованное за свое. Даже в музыке россияне скопировали десятки мотивов или просто перевели наши песни.

Они копировали украинские композиции когда-то, и продолжают делать это сейчас. 24 Канал узнал, какие украинские песни украли россияне

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Украинские народные песни

Россия издавна воровала украинские песни, выдавая их за свои. В частности, среди российской музыки можно увидеть много переведенных украинских народных песен:

"Повстань, повстань, народе мій" – "Вставай, страна, огромная".

"В саду осіннім айстри білі" – "Вот кто-то с горочки спустился".

"Ех, яблучко" – "Эх, яблочко!"

"Ой мороз, мороз, не студи мене" – "Ой мороз, мороз, не морозь меня".

"Чуєш мій друже, славний юначе" – "Смело мы в бой пойдём за власть советов".

"Розпрощався стрілець" – "Там вдали, за рекой".

Воровство некоторых песен россияне даже не пытались скрыть, они заменили в них несколько украинских слов ("Любо, братцы, любо", "Ехали хазары", "Поручик Голицын").

Go_A – SHUM

Украинская песня, с которой группа участвовала в "Евровидении", стала популярной далеко за пределами Украины. Впрочем, россияне внесли свои коррективы.

Жители страны-агрессорки попытались перевести хит, чтобы выдать свой. Так в России хит SHUM звучит так: "Приходы скорей, веснушка, да поторопись-ка, а мы выйдем на лужайку – будем веселиться".

Песня группы Go_A – SHUM на русском языке: видео

Песни группы "Океан Эльзы"

Похоже, россияне увлекаются треками украинской группы, потому что решили "иметь" их и себе. Однако вместо того чтобы создать что-то собственное, просто украли наши.

Они перепели песню "Объятия", где есть строки "Когда настанет день, закончится война". Но еще более странно звучит на русском языке хит "Не твоя война", где оставили некоторые украинские слова.

Песня группы "Океан Эльзы" – "Не твоя война" на русском языке: видео

Кристина Соловой – "Держи"

Трек украинской певицы нагло украл российский рэпер. Муж оставил припев от Кристины, а вместо куплетов добавил свой рэп на русском языке.

Любопытно, что Соловой не давала права на песню. Артистка написала об этом в соцсетях. После этого ей написал россиянин, потому что захотел получить права, но она отказала.

Песня Кристины Соловой – "Держи" на русском языке: видео

Песня Кузьмы Скрябина

Россияне украли и лирическую песню Кузьмы Скрябина "Мам". Некий Дмитрий Швец перепел композицию, положив в основу клип с русскими мобилизованными солдатами.

Песня Кузьмы Скрябина – "Мам" на русском языке: видео

Среди видео "художника" много других переведенных треков Кузьмы - "Места счастливых людей", "Старые фотографии", "Молчать", "Спи себе сама" и т.д.

Этот же Дмитрий сделал кавер на песню группы "Антитела" – "В тот день, когда закончится война". Свою версию песни он посвятил "ветеранам войны и воюющим".

Песня группы "Антитела" на русском языке: видео

Некоторые попытки россиян были совсем неудачны. В частности, они пытались перевести строчки из популярного хита "Червона Рута" как "аленький цветочек".

Здесь всего несколько примеров присвоения авторства украинских песен или их искажения. На самом деле их гораздо больше, и из года в год россияне продолжают воровать украинские песни и фильмы.