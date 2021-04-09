Відома американська співачка та акторка Гіларі Дафф 2 тижні тому втретє стала мамою. Зірка народила донечку. Тепер ділиться фотографіями своєї крихітки на особистій сторінці в інстаграмі.

Зірковий бейбі-бум на карантині продовжується. Гіларі Дафф приєдналася до тих знаменитостей, які стали батьками під час пандемії коронавірусу.

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Відома матуся наважилася народжувати вдома. Хоча лікарі закликають жінок до пологів в медичних закладах, проте все більше зірок схиляються до того, щоб познайомитися з нащадками вдома.

Нове фото доньки Гіларі Дафф

Акторка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 16,6 мільйонів користувачів мережі, поширила миловидний кадр. Гіларі сфотографувала маленьку Мей, коли та лежала на пледі молочного кольору, накрита коричневою кофточкою.

Дівчині виповнилося 2 тижні й її нова світлина замилувала підписників знаменитої матусі: "Цій маленькій сьогодні 2 тижні!".



Маленька донька Гіларі Дафф / Фото з інстаграму Гіларі Дафф

Новонароджені зіркові нащадки: