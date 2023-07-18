FROLOV снова создал костюмы для Måneskin: как выглядят новые образы от украинского дизайнера

Украинский модельер Иван Фролов уже во второй раз создает образы для итальянской рок-группы Måneskin. На этот раз дизайнер ошеломил эффектными белыми костюмами.

Подходящими фото модный дом FROLOV поделился в соцсетях. Артисты уже выступили в новых костюмах, которыми очаровали поклонников.

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Måneskin в костюмах FROLOV

Басистка Виктория Де Анджелис вышла на сцену в оригинальных белых брюках с завышенной талией и дерзкими вырезами, рукавах в тон и микробюсте черного цвета. Ее дерзкий аутфит завершили прическа и насыщенный макияж.

Другие музыканты также были в черно-белых нарядах, которые отлично подчеркнули стиль группы Måneskin.

Måneskin в костюмах FROLOV / Скриншоты инстаграм-сторис группы

Напомним, рокеры уже выступали в костюмах FROLOV. Это произошло в Таллине, где коллектив завершил европейский тур Loud Kids. Для появления перед фанами музыканты выбрали красно-черные наряды от нашумевшего дизайнера из Украины.