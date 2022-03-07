В форме и с улыбкой: Дмитрий Дикусар впервые за 7 дней вышел на связь из рядов ВСУ

Танцовщик Дмитрий Дикусар отправился в военкомат в первые дни войны. Сейчас он солдат ВСУ. О решении взять в руки оружие хореограф известил 28 февраля, а на связь вышел только через неделю. Но улыбающийся и здоровый.

Видео с полигона Дмитрий Дикусар, очевидно, записал, чтобы показать, что на 12-й день войны он цел, невредим и не падает духом, улыбается. Звезда не только успокоила фолловеров, но и поблагодарил их за комментарии с поддержкой и благодарностью, которые подбадривают всех "воинов света".

Напомним Танцор Дмитрий Дикусар вступил в ряды ВСУ: "Потанцуем"

Дмитрий Дикусар о службе в ВСУ

Участник "Танцев со звездами" рассказал, что рядом с ним служат учитель географии, водитель комбайна, слесарь, 3d-дизайнер, дальнобойщик, дед трех внуков. И все они взялись за оружие, чтобы защитить тех, кого любят.

Я вижу вокруг себя светлых людей с горящими глазами… Мы все хотим выгнать непрошеных "гостей" на х*й из своей земли и земли наших предков! Никто не хотел войны. Взять в руки автоматы нас заставили орки, у которых нет ни чести, ни совести, ни человечности,

– точно написал Дмитрий Дикусар.

Обо всех звездных мужчинах, которые в результате войны с Россией взяли в руки оружие, – читайте по ссылке

Полный текст публикации Дмитрия Дикусара:

Я вижу вокруг себя светлых людей с горящими глазами. Учитель географии, водитель комбайна, слесарь, 3d-дизайнер, дальнобойщик, дед трех внуков… И всех объединяет одно мнение – нужно защищать своих любимых людей.

Мы все равны перед Богом! Мы все хотим выгнать непрошеных "гостей" на х*й из своей земли и земли наших предков! Никто не хотел войны. Взять в руки автоматы нас заставили орки, в которых нет ни чести, ни совести, ни человечности. Знаю, что этот пост читают эти изверги, желающие нам земли стекловатой… Мы отплатим вам вашей монетой, больше мне вам сказать нечего. С вами все ясно…

Но я читаю нашим "воинам света" ваши комментарии, милые и миролюбивые украинцы, с поддержкой и благодарностью! Это всех вдохновляет и греет душу! Сейчас мы все братья своей родины, хорошей и любимой Украины! И все, что мы хотим вам сказать, это "Слава Украине".

P.S. А лично от меня вам традиционный поклон, за то что держитесь, верите и не сдаетесь! Теперь, а ну-ка все взяли и вместе улыбнулись!

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