На фоне романа с Ченнингом Татумом: Зои Кравиц официально развелась

Известная американская актриса Зои Кравиц официально развелась с мужем Карлом Глусманом. Их брак длился 18 месяцев. После его разрыва звезда продолжает как можно больше времени проводить с Ченнингом Татумом.

Еще 23 декабря 2020 года американская актриса и звезда "Большой маленькой лжи" Зои Кравиц подала на развод с мужем Карлом Глусманом. Решение о разрыве брака было подписано судьей Нью-Йорка во вторник, 24 августа 2021 года.

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Брак Зои Кравиц и Карла Глусмана длился 18 месяцев. Они начали встречаться в 2016 году, а через 2 года поженились. Тайная свадьба состоялась в 2019 году в присутствии родных и близких.

Еще через год Зои и Карл поздравляли друг друга с годовщиной брака и называли друг друга лучшими друзьями. Однако впоследствии их чувства угасли.



Кадр со свадьбы Зои Кравиц и Карла Глусмана / Фото из инстаграма Зои Кравиц

Новый роман Зои Кравиц

Актриса недолго была одинокой. Летом она закрутила роман с Ченнингом Татумом, вместе с которым снимается в фильме Pussy Island.



Зои Кравиц и Ченнинг Татум / Фото The Image Direct, Pop Sugar

Пару раз их видели вместе, они обнимались и улыбались. Папарацци очень часто подлавливают Зои Кравиц и Ченнинга Татума на свиданиях. Недавно они гуляли по Нью-Йорку на велосипеде. На днях звезд снова увидели на улицах города – Зои несла в руках букет цветов.

Инсайдеры сообщают, что им нравится проводить время вместе. Они не подтверждают отношения официально, но наслаждаются совместными прогулками и выходами в свет.