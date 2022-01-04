Фейерверки и шаурма с рыбой: как Alyona Alyona отпраздновала Новый год в Стамбуле

В пятницу, 31 декабря, Alyona Alyona улетела в Стамбул с бойфрендом и его родителями. Там они встретили Новый год. Вместо елки у семейства были фейерверки, а вместо оливье – шаурма с рыбой.

30-летняя рэперша решила начать 2022 год в семейном кругу. Поэтому в Стамбуле Alyona Alyona взяла не только любимого Дениса, но и его родителей, с которыми у нее сложились прекрасные отношения. Как они развлекались под бой курантов, читайте дальше.

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Как Alyona Alyona отпраздновала Новый год в Стамбуле

Новый год она встретила в шумном кругу туристов из разных уголков мира. Как уверяет звезда, между ними была теплая дружеская атмосфера, никто не чувствовал себя чужим.

Мы встречали Новый год на мосту. Там было очень много людей из разных стран, все поздравляли друг друга, фотографировались. Местное правительство запускало фейерверки,

– поделилась Alyona Alyona.

После празднования на мосту семейство отправилось в ресторан. Там рэперша впервые попробовала шаурму с рыбой. "Было очень вкусно и необычно", – призналась Alyona Alyona в инстаграм-сторис. Однако она добавила, что в Стамбуле в целом царит не слишком новогодняя атмосфера.

"Здесь интересно, но совсем не так, как в Украине. Страна наполовину мусульманская, соответственно, Нового года ждут не все. Далеко не все так украшено и так пахнет, как привыкли, например, мы. Этого мне, конечно, не хватало", – призналась реэперша.

Alyona Alyona о праздновании Нового года в Стамбуле / Видео из инстаграм-сторис рэперши