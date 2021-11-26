Фаворит Златы Огневич вернется на "Холостячку": бурная реакция сети

Анонс следующего, 11 выпуска "Холостячки" показал, что на проект вернется фаворит главной героини Роман. Пользователи сети бурно реагируют на нового старого участника.

Еще в 6 выпуске шоу "Холостячка" Злата Огневич попрощалась с Романом Свечкоренко из-за того, что он пришел на проект в статусе женатого мужчины. Из-за карантина и постоянного переноса судебного процесса, он так и не развелся.

Читайте также Девушки не могли устоять, – Григорий Решетник о новом "Холостяке-12" Алексе Топольском

Тогда певица возмутилась, но когда увидела документы, подтвердившие то, что Роман ждет решения суда, решила дать ему шанс. Злата сообщила, что мужчина может вернуться в любой момент, если официально разведется.

Похоже, через 5 недель мужчина наконец-то расторг брак и вернется на проект. Об этом говорится в анонсе 11-го выпуска, который выйдет на экраны уже завтра, 27 ноября.

Роман Свечкоренко может составить серьезную конкуренцию остальным трем мужчинам – Максиму, Андрею и Дмитрию. Однако у него нет опыта, который пережили другие.

Реакция сети

Зрители и поклонники проекта активно комментируют видео с "возвращением" Романа. Некоторые шутят и сравнивают мужчину с Юлей "Зайкой", которая так же вернулась на "Холостяк" перед финалом проекта.

"Сценарий прошлого сезона";

"Еще бы Юлю "Зайку" вернули";

"Надо было Свечкоренко сразу на финальный выпуск прийти, что-то поспешил";

"Вернулся, чтобы снова пойти домой";

"Все четко по сценарию".

Остальные возмущаются и считают, что возвращение Романа – пиар-ход для шоу.

"Это уже нечестно, как минимум";

"Ну и зачем он здесь нужен. Прийти на последнюю серию в финал, мне будет непонятно, если она его выберет";

"Ну что за бред. Бороться за сердце надо было весь проект... А то ходил дела решал! И вернулся! Любите меня теперь…. По-моему, это уже глупо и не интересно!";

"Такой бред и неуважение Златы по отношению к другим участникам. Она с ними ходила на свидание, целовалась и зживалась буквально с каждым из них, теперь приходит человек, с которым никакой истории";

"Не честно по отношению к другим мужчинам! Это все сценарий и рейтинг".

Но остались и те, кто поддерживает Романа и рады его возвращению: